Pizza Bit Competition, conclusa a Brindisi la prima semifinale



Grande partecipazione all'Oktagona Beach di Brindisi per la prima semifinale del contest di Molino Dallagiovanna. In finale Ivan Correnti, Ruggiero Francavilla e Francesco Pio Comune.





BRINDISI – Si è conclusa con grande partecipazione la prima semifinale della Pizza Bit Competition, il contest nazionale promosso e organizzato da Molino Dallagiovanna, che per la prima volta ha portato una competizione professionale dedicata alla pizza direttamente sulla spiaggia. La cornice dell'Oktagona Beach di Brindisi ha ospitato una giornata all'insegna della tecnica, della creatività e della convivialità, trasformando il litorale in un palcoscenico dedicato all'eccellenza della pizza contemporanea.





Protagonisti della sfida sono stati i nove pizzaioli qualificati attraverso le selezioni regionali, chiamati a realizzare una pizza utilizzando Blackery, l'innovativa miscela firmata Molino Dallagiovanna, interpretandone al meglio caratteristiche e potenzialità.





Al termine della competizione, la giuria tecnica ha decretato i tre pizzaioli che accederanno alla finalissima, in programma a settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC), dove verrà proclamato il nuovo Dallagiovanna Pizza Ambassador.





A conquistare il passaggio del turno sono stati:

Ivan Correnti – Il Principà Pizzeria (Enna), con la pizza "Cambiamenti"

Ruggiero Francavilla – Pizzeria Francavilla – Pizzeria Oltre (Barletta), con la pizza "Bea"

Francesco Pio Comune – Trattoria Pizzeria da Cesira (Benevento), con la pizza "Contrasti Sanniti"





A valutare le creazioni in gara è stata una giuria composta da professionisti del settore, giornalisti ed esperti del mondo della pizza e della gastronomia, chiamati a giudicare tecnica, gusto, creatività e interpretazione dell'impasto Blackery.





La giornata non è stata solo una competizione, ma un vero momento di festa aperto al pubblico. A fare da cornice alle prove dei pizzaioli, l'animazione di RDS e la partecipazione di Andrea Mainardi e Daniele Persegani, che hanno contribuito a rendere l'evento un'occasione di incontro e condivisione, celebrando la pizza come simbolo di convivialità.





Con la tappa di Brindisi si apre ufficialmente il ciclo delle tre semifinali della Pizza Bit Competition. I prossimi appuntamenti decreteranno gli altri finalisti che si contenderanno il titolo nell'atto conclusivo della competizione, confermando ancora una volta l'obiettivo di Molino Dallagiovanna: promuovere la cultura della pizza attraverso un format capace di unire ricerca, tecnica e spettacolo, portando l'alta pizza sempre più vicina al pubblico.