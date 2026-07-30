Rapina in gioielleria al centro commerciale di Barletta: banditi armati minacciano i commessi e fuggono

– Rapina nel pomeriggio all’interno di una. Secondo le prime testimonianze, almenohanno fatto irruzione nel negozio e, armi in pugno, hanno minacciato i commessi per farsi consegnare gioielli e denaro.

I malviventi avrebbero agito rapidamente, riuscendo a impossessarsi di un bottino ancora da quantificare.

Colpi esplosi durante la fuga

Momenti di grande paura tra clienti e personale del centro commerciale. Per coprirsi la fuga, i rapinatori avrebbero esploso alcuni colpi in aria oppure utilizzato dei fumogeni. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'episodio ha provocato forte apprensione tra le persone presenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rapina, identificare i responsabili e quantificare il valore dei gioielli e del denaro portati via.

Gli investigatori stanno acquisendo anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno e all'esterno del centro commerciale, che potrebbero fornire elementi utili per risalire ai componenti della banda.