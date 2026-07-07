Roghi tossici a Bari, vertice in Prefettura: più controlli con droni, fototrappole e servizi congiunti

BARI - Si è svolta nella mattinata di ieri, 6 luglio 2026, in Prefettura a Bari, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata al fenomeno dei roghi tossici che negli ultimi giorni hanno interessato il territorio cittadino, con particolare riferimento alle zone di Carbonara e Ceglie.

L'incontro è stato presieduto dal viceprefetto vicario Cinzia Carrieri e ha visto la partecipazione del sindaco di Bari, dell'assessore comunale alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile, del questore, dei comandanti provinciali dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, del rappresentante della Guardia di Finanza, del direttore generale della Asl Bari, del comandante della Polizia Metropolitana e dei rappresentanti dei Carabinieri Forestali, della Polizia Locale e di Arpa Puglia.

Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di rafforzare le attività di controllo sul territorio attraverso servizi mirati e congiunti delle forze dell'ordine, preceduti da una mappatura delle aree maggiormente esposte al fenomeno.

Tra le misure individuate figura anche il potenziamento degli strumenti tecnologici a supporto delle attività di prevenzione e contrasto, con un maggiore impiego di droni, fototrappole e sistemi di geolocalizzazione.

Al termine dell'incontro è stato inoltre rivolto un appello alla collaborazione dei cittadini, invitati a segnalare tempestivamente alle autorità competenti eventuali incendi o casi di abbandono illecito di rifiuti, così da consentire interventi più rapidi ed efficaci.

La Prefettura ha infine assicurato che il coordinamento tra le istituzioni proseguirà anche nelle prossime settimane, con verifiche periodiche sull'efficacia delle misure adottate e un costante monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno durante il periodo estivo.