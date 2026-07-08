Ruvo di Puglia, uomo accoltellato nella notte: è grave, indagini in corso

RUVO DI PUGLIA – Un uomo di origini nordafricane è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di ieri dopo essere stato accoltellato in, a Ruvo di Puglia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima, trovata con un profondo trauma all'addome. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta.

Le sue condizioni sono giudicate gravi e resta ricoverato sotto osservazione.

Sull'episodio sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e risalire all'autore dell'accoltellamento. Al momento non sono stati resi noti i motivi del ferimento né risultano informazioni su eventuali persone fermate.