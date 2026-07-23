Sciamn Fest 2026, ad Alberobello torna la “Ricetta Rossa”: due serate tra musica e cultura

ALBEROBELLO – Una “Ricetta Rossa” per curare la monotonia, l’isolamento e la noia della provincia. È la provocatoria metafora scelta per la quarta edizione di, la manifestazione culturale e musicale in programma, dalle ore 21, in, con ingresso gratuito.

L'evento rientra nel programma delle iniziative legate al Trentennale del riconoscimento UNESCO e si propone ancora una volta come una vera e propria “chiamata alle arti” rivolta ad Alberobello e al Sud Italia.

Il tema scelto quest'anno ruota attorno al viaggio, alla partenza e al ritorno. Il festival vuole infatti mettere in relazione chi è rimasto e chi ha scelto di partire, trasformando il distacco in un'occasione di incontro attraverso la cultura, la musica e la socialità.

Per la quarta edizione, l'associazione Sciamn ha scelto un concept originale: riportare simbolicamente in vita la “Ricetta Rossa”, trasformandola in una metafora di “guarigione sociale”. La musica dal vivo, la cultura e l'aggregazione diventano così “beni di prima necessità”, una sorta di terapia contro la solitudine e la monotonia.

“L'originalità del concept di questa edizione conferma che puntare sulle giovani leve significa investire sul futuro culturale di un territorio e sulla crescita di una Comunità”, ha dichiarato l'assessora alla Cultura Valeria Sabatelli, sottolineando il ruolo della cultura nella coesione sociale e nell'identità condivisa.

Il programma musicale propone un mix di rap, cantautorato ed elettronica, con artisti e performer distribuiti nelle due serate.

Venerdì 24 luglio saliranno sul palco Vacca-Inoki, Ugo Crepa, Sibode DJ, Peps1 e Bruttoforte.

Sabato 25 luglio sarà invece la volta di Mobrici, Lea Gavino, Baltimora e @gabriele.

“Il trattamento musicale che SCIAMN propone non presenta controindicazioni”, spiegano gli organizzatori con ironia. L'unico rischio, avvertono, è quello di incorrere in “nostalgia post-evento e forti rimpianti in caso di assenza ingiustificata”.