Sergio Rubini dà voce ad Andrea Pazienza: a San Menaio la prima nazionale di “Mio, sempre mio Andrea”

VICO DEL GARGANO - Un viaggio nell’universo più intimo di Andrea Pazienza, tra parole, musica ed emozioni. È questo il cuore di, lo spettacolo teatrale e musicale dedicato al grande artista pugliese che debutterà inal, nel piazzale della Stazione di San Menaio.

La settima edizione del festival, promosso dalla Pro Loco di San Menaio e Calenella con il sostegno del Comune di Vico del Gargano, rende omaggio ad Andrea Pazienza nel settantesimo anniversario della sua nascita, con un progetto che supera la semplice celebrazione per raccontare l’uomo dietro il mito.

Sul palco sarà Sergio Rubini a dare voce ai testi dell’autore di Penthotal e Pompeo, accompagnato dalla DauniaOrchestra e dalla partecipazione speciale di Giò Sada, vincitore di X Factor 2015. Uno spettacolo che intreccia teatro, musica e immagini per restituire al pubblico una versione autentica e privata del genio nato a San Severo.

Le musiche originali sono firmate da Umberto Sangiovanni, impegnato anche al synth e al pianoforte, insieme ad Angelo Verziera alla tromba e Alfredo Ricciardi alle percussioni. La composizione sonora accompagnerà le parole di Pazienza creando un dialogo continuo tra racconto e musica.

Il fulcro dello spettacolo sono le lettere che Andrea Pazienza scrisse alla famiglia, agli amici e alle persone a lui care: pagine capaci di rivelare una dimensione più intima e familiare dell’artista, lontana dall’immagine pubblica del “genio ribelle” del fumetto italiano.

«Andrea era un nostro amico carissimo, un frequentatore appassionato di San Menaio – racconta Luigi Damiani, che ha collaborato alla selezione dei testi insieme a Mariella Pazienza, Michele Pazienza e Marina Comandini -. Abbiamo scelto di portare in scena alcune sue lettere, che raccontano una versione più familiare e intimista di Andrea, prima ancora che diventasse una vera icona del fumetto».

Lo spettacolo permetterà così di riscoprire non solo il talento artistico di Pazienza, ma anche la sua ironia, la sua fragilità e la sua sensibilità umana attraverso materiali preziosi, tra cui anche canzoni inedite composte dallo stesso artista e successivamente musicate.

La produzione è curata da Mario De Vivo per l’Associazione “Ultima Fermata”, con il sostegno del Comune di Vico del Gargano e della Pro Loco di San Menaio e Calenella.

Dopo il debutto sul Gargano, “Mio, sempre mio Andrea” sarà protagonista di una tournée teatrale tra l’autunno 2026 e i primi mesi del 2027.

Info e prevendite: 339.1300451.