“SOS, il mare non merita i tuoi rifiuti”: parte l’eco tour dell’ARO7/LE con Lina, la tartaruga di cartapesta che invita a rispettare il mare
LECCE - Una grande tartaruga di cartapesta alta due metri attraverserà la costa salentina per sensibilizzare residenti e turisti sulla tutela del mare e sulla corretta gestione dei rifiuti. Si chiama Lina ed è la protagonista di “SOS, il mare non merita i tuoi rifiuti”, il progetto di educazione ambientale promosso da Ercav Srl, gestore del servizio di igiene urbana nei cinque Comuni costieri dell’ARO7/LE.
Realizzata dal maestro cartapestaio Deni Bianco, pluripremiato al Carnevale di Putignano, con il supporto di un falegname e di un fabbro, Lina raffigura una tartaruga in piedi su una pedana di legno blu, con un grande retino in ferro tra le zampe, simbolo della raccolta delle bottiglie e dei rifiuti plastici che troppo spesso finiscono sulle spiagge e in mare.
Accanto alla scultura è stato installato un totem informativo con informazioni sui rifiuti più frequentemente rinvenuti nell’ambiente marino, sui loro tempi di decomposizione e sulle caratteristiche del mare del territorio. L’obiettivo è invitare cittadini e visitatori ad adottare comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente.
L’installazione sarà ospitata negli ingressi delle spiagge, sui lungomare e in alcune delle aree panoramiche dei cinque Comuni costieri dell’ARO7/LE, diventando un punto di riferimento per residenti e turisti.
Il tour è partito il 17 luglio da Santa Cesarea Terme e proseguirà tra agosto e settembre, con una permanenza di circa dieci giorni in ciascuna località.
Il calendario del tour:
- Santa Cesarea Terme: dal 17 al 26 luglio
- Marittima di Diso: dal 27 luglio al 6 agosto
- Andrano: dal 7 al 18 agosto
- Castro: dal 19 al 28 agosto
- Otranto: dal 29 agosto al 9 settembre
«Con questo progetto vogliamo trasformare un’opera artistica in uno strumento di educazione ambientale capace di parlare a cittadini e turisti – sottolinea il presidente dell’ARO7/LE, Silvano Macculi -. La tutela del mare passa anche dai piccoli gesti quotidiani: raccogliere i propri rifiuti, differenziarli correttamente e non abbandonarli sulle spiagge significa contribuire concretamente alla salvaguardia di uno dei patrimoni più preziosi del nostro territorio».
La coordinatrice del progetto, Claudia Gianfrate, evidenzia invece la scelta di utilizzare l’arte per veicolare il messaggio ambientale: «Abbiamo scelto il linguaggio dell’arte e una mascotte capace di coinvolgere grandi e piccoli per trasmettere un messaggio semplice ma importante. Lina la Tartarughina ha la saggezza delle nostre nonne, diventerà un punto di riferimento lungo la costa, invitando tutti a fermarsi, riflettere e compiere un gesto concreto per l’ambiente».
Con “SOS, il mare non merita i tuoi rifiuti”, ARO7/LE ed Ercav Srl puntano così a rafforzare la cultura della sostenibilità e a promuovere una maggiore consapevolezza sul problema dell’abbandono dei rifiuti, trasformando l’educazione ambientale in uno strumento di partecipazione e valorizzazione del patrimonio costiero salentino.