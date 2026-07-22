“SOS, il mare non merita i tuoi rifiuti”: parte l’eco tour dell’ARO7/LE con Lina, la tartaruga di cartapesta che invita a rispettare il mare

LECCE - Una grande tartaruga di cartapesta alta due metri attraverserà la costa salentina per sensibilizzare residenti e turisti sulla tutela del mare e sulla corretta gestione dei rifiuti. Si chiamaed è la protagonista di, il progetto di educazione ambientale promosso da, gestore del servizio di igiene urbana nei cinque Comuni costieri dell’

Realizzata dal maestro cartapestaio Deni Bianco, pluripremiato al Carnevale di Putignano, con il supporto di un falegname e di un fabbro, Lina raffigura una tartaruga in piedi su una pedana di legno blu, con un grande retino in ferro tra le zampe, simbolo della raccolta delle bottiglie e dei rifiuti plastici che troppo spesso finiscono sulle spiagge e in mare.

Accanto alla scultura è stato installato un totem informativo con informazioni sui rifiuti più frequentemente rinvenuti nell’ambiente marino, sui loro tempi di decomposizione e sulle caratteristiche del mare del territorio. L’obiettivo è invitare cittadini e visitatori ad adottare comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente.

L’installazione sarà ospitata negli ingressi delle spiagge, sui lungomare e in alcune delle aree panoramiche dei cinque Comuni costieri dell’ARO7/LE, diventando un punto di riferimento per residenti e turisti.

Il tour è partito il 17 luglio da Santa Cesarea Terme e proseguirà tra agosto e settembre, con una permanenza di circa dieci giorni in ciascuna località.

Il calendario del tour:

Santa Cesarea Terme: dal 17 al 26 luglio

Marittima di Diso: dal 27 luglio al 6 agosto

Andrano: dal 7 al 18 agosto

Castro: dal 19 al 28 agosto

Otranto: dal 29 agosto al 9 settembre



