Taranto, lavori BRT: modifiche ai percorsi dei bus dal 21 luglio all’8 agosto
TARANTO - Kyma Mobilità informa l’utenza che, a causa dei lavori per la realizzazione delle linee elettriche portanti della rete BRT (Bus Rapid Transit), saranno introdotte modifiche alla viabilità e ai percorsi delle linee urbane e suburbane.
Le variazioni sono previste in seguito all’Ordinanza Dirigenziale della Polizia Locale n. 467 del 18 luglio 2026, che istituisce alcune interdizioni al traffico veicolare dal 21 luglio all’8 agosto 2026 e comunque fino al termine delle esigenze operative del cantiere.
Le strade interessate dai provvedimenti saranno:
Via Matteotti, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e Corso Due Mari;
Via Regina Margherita, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III.
Le modifiche ai percorsi dei bus
A seguito delle chiusure, le linee bus subiranno le seguenti deviazioni.
Linee in direzione Porto Mercantile/Tamburi
I mezzi, una volta giunti su Corso Umberto, non svolteranno più a sinistra su via Regina Margherita, ma proseguiranno dritto per poi svoltare a sinistra su Corso Due Mari, quindi a destra sul Ponte Girevole, riprendendo successivamente i normali itinerari.
Per la linea 5 è prevista una variazione specifica: il bus non svolterà sul Ponte Girevole, ma continuerà su Corso Due Mari e Lungomare fino al raggiungimento della fermata capolinea.
Linee da Porto Mercantile/Tamburi verso Città Nuova
I bus, arrivati sul Ponte Girevole, non proseguiranno su via Matteotti, ma svolteranno a destra su Corso Due Mari e poi a sinistra sul Lungomare Vittorio Emanuele III, per riprendere il percorso ordinario.
Per effetto della deviazione, tutte le linee — ad eccezione della Park&Ride Democrate — effettueranno la fermata del capolinea della linea 5 sul Lungomare.
La linea Park&Ride Democrate, invece, continuerà su via Anfiteatro mantenendo il consueto percorso.
Informazioni alle fermate
Kyma Mobilità comunica che le deviazioni saranno segnalate attraverso appositi avvisi sulle fermate temporaneamente soppresse e sulle paline intelligenti, così da informare tempestivamente gli utenti durante tutto il periodo dei lavori.
Gli interventi rientrano nel più ampio progetto di realizzazione della rete BRT di Taranto, che prevede infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica e al potenziamento del trasporto pubblico cittadino.