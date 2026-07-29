Teatri di Bari, il 30 luglio Arthur al debutto nazionale al Teatro Kismet per la rassegna 'Nelle sere blu d'estate'



Nelle sere blu d’estate lo spettacolo arthur al debutto al Teatro Kismet. Marco Manchisi rievoca il poeta Rimbaud 30 luglio 2026 | Strada San Giorgio martire 22f, Bari





BARI - Debutto nazionale giovedì 30 luglio al Teatro Kismet di Bari per Arthur, spettacolo scritto e diretto da Marco Manchisi. Terzo appuntamento per la rassegna Nelle sere blu d’estate, organizzata da Teatri di Bari con la direzione artistica di Teresa Ludovico, che fino al 26 agosto porteranno nel capoluogo spettacoli teatrali, concerti e laboratori gratuiti per tutte le età.





Arthur nasce dal desiderio di ri-evocare il poeta Jean Nicolas Arthur Rimbaud. Nella scena vuota di un teatro, risuonano le parole fantasmatiche di Rimbaud, la sua presenza. È in cerca di corpi. I suoi corpi. Alcuni personaggi tratteggiati nelle sue poesie: Una sposa come appare ne “La vergine folle”; una suora, che celebra “Ophelia”; un soldato morto, descritto nella poesia “Il dormiente della valle”. I tre vivono sulla scena come libere farfalle, sbucate dalla scatola dei suoi scritti, dalla pancia di un poeta che costruisce piccole visioni, attraverso un nuovo modo di raccontare in versi sciolti. Dialogano tra loro utilizzando le sue lettere e le sue poesie, rievocando le forme e i colori dei suoi paesaggi metafisici.





Nella scena vuota di un teatro, risuonano le parole fantasmatiche di Rimbaud, la sua presenza. È in cerca di corpi. I suoi corpi. Alcuni personaggi tratteggiati nelle sue poesie: Una sposa come appare ne “La vergine folle”; una suora, che celebra “Ophelia”; un soldato morto, descritto nella poesia “Il dormiente della valle”. I tre vivono sulla scena come libere farfalle, sbucate dalla scatola dei suoi scritti, dalla pancia di un poeta che costruisce piccole visioni, attraverso un nuovo modo di raccontare in versi sciolti. I personaggi, creature immerse in una dimensione onirica, sono rapiti dallo spirito del poeta. Dialogano tra loro utilizzando le sue lettere e le sue poesie, rievocano le forme e i colori dei suoi paesaggi metafisici. Si nutrono di una luce che inietta in loro il veleno della poesia. Fioriscono così le riflessioni sulla guerra, la libertà, sul senso della scrittura, sulla condizione umana, sui contrasti tra laicità e cristianesimo, tra sacro e profano, tra vita e morte. Abbiamo lasciato scorrere in noi la presenza di Rimbaud, attraverso il racconto per tanti versi paradossale della sua vita, abitando le sue poesie ardite e spesso di difficile interpretazione, eppure vive, pungenti, sferzanti, nella loro forma di denuncia. Ne è nata una scrittura libera che non ha la pretesa di raccontare un’esistenza così complessa, ma che vuole intercettare e rievocare una voce lontana, eppure, a noi così vicina. Una partitura di suoni e parole provenienti dall’universo della sua opera.





Durante la serata il pubblico con imparità visive potrà seguire il racconto scenico con l’ausilio di un’audioguida introduttiva.





La programmazione di Nelle sere blu d’estate proseguirà giovedì 6 agosto: i musicisti di Bembè Arti Musicali e Performative, diretti dal maestro Tommaso Scarimbolo sono i protagonisti di una colorata parata di suoni e musica, intitolata Bembè sotto le stelle. Un allegro corteo che partirà alle ore 21 dal Giardino Giacomo Princigalli.





Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero, fino a esaurimento posti. Consigliata la prenotazione. Per informazioni 3358052211.



