Tennis, Torneo di San Marino: Cecchinato, Forti e Maestrelli volano al terzo turno
FRANCESCO LOIACONO - Nel secondo turno del torneo ATP Challenger 125 sulla terra battuta di San Marino Marco Cecchinato vince 6-3 6-4 contro Franco Agamenone e si qualifica per il terzo turno.
Francesco Forti prevale 6-4 6-2 sull’ argentino Federico Coria e vola al terzo turno. Francesco Maestrelli vince 6-4 6-0 contro l’ austriaco Lukas Neumayer e si qualifica per il terzo turno. Tommaso Compagnucci viene eliminato 6-4 6-2 dall’ argentino Facundo Diaz Acosta.
Enrico Dalla Valle perde 7-6 7-6 contro il croato Mili Poljicak. Il kazako Timofey Skatov si impone 6-1 7-6 sul francese Thomas Faurel. Il georgiano Nikolosz Basilashvili supera 6-3 3-6 6-2 il ceco Michael Vrbensky. Il boliviano Hugo Dellien batte 6-1 6-4 lo spagnolo Pedro Martinez. L’ argentino Genaro Alberto Olivieri si aggiudica 6-4 6-1 il match contro lo spagnolo Carlos Tabernier. Il lituano Vilius Gaubas vince 6-1 7-5 contro il francese Lukas Pavlovic.