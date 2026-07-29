Tensione a Pane e Pomodoro: presunto scippatore fermato dopo un tentativo di furto

BARI - Momenti di tensione questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari, dove un presunto scippatore sarebbe stato fermato dopo un tentativo di furto.

Secondo il racconto di alcuni residenti della zona, un uomo di origine nordafricana avrebbe tentato di mettere a segno uno scippo, ma sarebbe stato bloccato dalla presunta vittima e da alcune persone presenti sul posto, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e un'ambulanza del 118. Al momento non sono stati resi noti i motivi dell'intervento dei sanitari né le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio degli investigatori della Questura di Bari, impegnati a ricostruire con precisione quanto avvenuto e ad accertare eventuali responsabilità.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il presunto autore del tentato scippo sarebbe stato riconosciuto dalla vittima.