Tony Effe e LILCR alla Praja di Gallipoli: domenica 19 luglio il grande appuntamento con la nuova scena urban italiana

La Praja di Gallipoli si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina. Domenica 19 luglio il palco del celebre club ospiterà Tony Effe e LILCR, due protagonisti della scena urban italiana appartenenti a momenti differenti del panorama musicale nazionale, ma accomunati dalla capacità di raccontare linguaggi, estetiche e immaginari delle nuove generazioni.

Un incontro tra chi ha contribuito a trasformare la trap italiana in un fenomeno di massa e chi oggi ne raccoglie l’eredità reinterpretandola attraverso nuove prospettive, sonorità e codici contemporanei.

Tony Effe, dalla Dark Polo Gang al successo solista

Nome d’arte di Nicolò Rapisarda, Tony Effe è una delle figure più rappresentative della rivoluzione trap italiana. La sua affermazione nasce all’interno della Dark Polo Gang, collettivo che nella seconda metà degli anni Dieci ha cambiato il modo di comunicare e rappresentare il rap nel nostro Paese, introducendo un immaginario fortemente legato alla cultura street, alla moda e alla dimensione internazionale.

Dopo l’esperienza con il gruppo, Tony Effe ha costruito una carriera solista caratterizzata da un’identità precisa, capace di unire attitudine urban, ritornelli pop e produzioni pensate per il pubblico dei club.

Il momento centrale del suo percorso è rappresentato da “Icon”, album pubblicato nel 2024 e arrivato al primo posto della classifica italiana. Un progetto ricco di collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della musica contemporanea, tra cui Sfera Ebbasta, Lazza, Geolier, Tedua, Bresh, Guè, Ghali, Kid Yugi, Rose Villain, Emma e Gaia.

Nel suo repertorio figurano brani diventati punti di riferimento della scena recente, da “Boss” a “Miu Miu”, passando per “Icon”, “Tony Montana” e “Sesso e samba”, realizzata con Gaia e diventata una delle hit dell’estate 2024.

Nel 2025 Tony Effe ha inoltre partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con “Damme ’na mano”, mostrando un lato più legato alla tradizione romana e alla dimensione cantautorale. Nello stesso anno sono arrivate nuove collaborazioni con artisti come Rose Villain, Capo Plaza, Bresh e Sick Luke.

Nel 2026 il ritorno alle origini con “Crack musica II”, album realizzato insieme a Side Baby e prodotto interamente da Sick Luke, ha riportato al centro l’immaginario della Dark Polo Gang, aggiornandolo attraverso una nuova maturità artistica.

LILCR, la nuova voce della periferia milanese

Accanto a Tony Effe salirà sul palco LILCR, nome d’arte di Oliseh Daniel Okoluku, artista italo-nigeriano classe 2004 cresciuto a Cinisello Balsamo, nel quartiere Crocetta.

La sua musica racconta una nuova idea di periferia, vissuta non soltanto come sfondo ma come elemento identitario. Nei suoi brani convivono drill, trap, influenze internazionali e una scrittura più personale, capace di alternare durezza e vulnerabilità.

Prima di dedicarsi completamente alla musica, LILCR ha praticato atletica leggera a livello agonistico nazionale e ha lavorato nel mondo del modelling, esperienze che hanno contribuito a costruire un profilo artistico caratterizzato da disciplina, cura dell’immagine e attenzione alla performance.

Dopo l’EP d’esordio “Daniel” del 2024, il percorso è proseguito con “PROGETTO X”, album pubblicato nel 2025 per Columbia Records e Sony Music Italy, successivamente ampliato con una versione deluxe.

Un progetto che ha confermato il suo approccio internazionale e il legame con una generazione cresciuta tra quartieri, piattaforme digitali e culture globali.

Un viaggio tra passato e futuro dell’urban italiano

La serata alla Praja rappresenta così l’incontro tra due anime della stessa scena musicale: da una parte Tony Effe, artista che ha contribuito a definire l’immaginario della trap italiana e a portarlo al grande pubblico; dall’altra LILCR, una delle voci emergenti più interessanti, interprete di una nuova fase dell’urban nazionale.

Un doppio live che racconta l’evoluzione di un genere capace di trasformarsi rapidamente, mantenendo però centrale il rapporto con la strada, il territorio e le storie delle nuove generazioni.

La Praja, punto di riferimento del clubbing estivo

Da anni simbolo della vita notturna salentina, la Praja di Gallipoli è uno dei club più conosciuti del panorama italiano. La sua programmazione unisce grandi nomi della musica pop, dance e urban, ospitando artisti nazionali e internazionali e confermandosi come uno dei luoghi più importanti dell’estate musicale pugliese.

Tony Effe e LILCR saranno protagonisti domenica 19 luglio.

Info e biglietti:

TicketsMS – Praja Gallipoli