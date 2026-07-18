Triggiano, grave incidente sulla Statale 100: camion della nettezza urbana coinvolto, traffico in tilt verso Taranto

Grave incidente questa mattina lungo la strada statale 100, nel territorio di Triggiano, in direzione Taranto. Per cause ancora in fase di accertamento, un camion della nettezza urbana è rimasto coinvolto in un sinistro che ha richiesto un intervento complesso dei soccorritori.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni per estrarre l’autista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo del mezzo pesante dopo l’impatto. Presenti anche gli operatori del 118, per prestare le prime cure, e le forze dell’ordine incaricate dei rilievi e della gestione della viabilità.

L’incidente ha provocato pesanti conseguenze sulla circolazione. La carreggiata in direzione Taranto risulta fortemente rallentata, con la formazione di lunghe code già nelle prime ore successive al sinistro.

La situazione potrebbe rimanere critica fino al completamento delle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione del camion coinvolto. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.