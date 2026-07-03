Torna domenica 5 luglio a Locorotondo 'Luminaria (parentesi olimpica)'



La serata evento ideata e realizzata da Euforica Aps. Musica, danza, luci e fuochi barocchi nella notte di Santa Lucia





Musica, danza, luci e fuochi barocchi nella notte di Santa Lucia: domenica, 5 luglio 2026, torna a Locorotondo LUMinARIA, l’evento più importante della “Festa delle Luci”, una tra le rassegne più suggestive dell’estate pugliese, realizzata da Euforica Aps per valorizzare le bellezze del territorio , delle tradizioni e della cultura della Valle d’Itria.





Il concept di LUMinARIA 2026 è “(Parentesi Olimpica)”. Il 2026 è infatti l’anno dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Sul palco dell’Arena Bellavista si alterneranno le esibizioni di alcune delle eccellenze della musica, della danza classica e della danza aerea pugliese per raccontare il mito della nascita delle Olimpiadi tra arie di celebri opere, musiche evocative e rinomate canzoni pop e rock





Due i momenti più attesi di LUMinARIA 2026 ospitati nell’Arena Bellavista, il palco alle pendici della panoramica di Locorotondo; a partire dalle 21.00 l’esibizione del Canzoniere Grecanico Salentino, il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia. Il gruppo è composto dai principali protagonisti dell’attuale scena pugliese, che interpretano in chiave moderna le tradizioni relative alla celebre pizzica tarantata rituale.





A seguire il meraviglioso spettacolo di fuochi barocchi ideato da Euforica e vedrà alternarsi le performance di musica lirica del baritono Pasquale Greco, della soprano Cecilia Taliano Grasso, della pianista Laura Ligori, degli attori Giovanni Di Lonardo e Livia Mariella, di danza aerea di Luca Notarnicola, Sara Ferri, Ylenia Monno e quelle di danza contemporanea ideate dalla coreografa Anna Manes ed eseguite dai danzatori della Compagnia del Balletto di Roma Azzurra Schena e Paolo Barbonaglia e dalla compagnia Creatura Dance Research.





Chiuderà lo spettacolo l’omaggio ai XX Giochi del Mediterraneo, coreografato da Nicola Simonetti ed eseguito dalla compagnia Creatura Dance Research.





Le scenografie di Silvia Giancane e i costumi di Annalisa Milanese faranno da sfondo ad un viaggio performativo nel tempo e nello spazio che racconterà il mito della nascita delle Olimpiadi tra arie di celebri opere, musiche evocative e celebri canzoni pop e rock.





Nel corso della serata, dalle 21.00 fino alle 22.30, sarà possibile effettuare visite guidate nel borgo illuminato a lume di candela, alla scoperta delle principali attrazioni del centro storico di Locorotondo.





L’evento “LUMinARIA: (Parentesi Olimpica)” è realizzato da Euforica Aps e dal Comitato Festa di Santa Lucia di Locorotondo con il patrocinio della Regione Puglia – Politiche culturali, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, ARET Pugliapromozione, Puglia Culture e realizzata grazie al contributo del Comune di Locorotondo e della Bcc di Locorotondo, in collaborazione con l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS Consiglio Regionale Pugliese, l’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, l’Associazione Turistica Proloco di Locorotondo, l’Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, la Parrocchia San Giorgio Martire e la Confraternita di Maria SS. Annunziata di Locorotondo.