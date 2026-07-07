Trani, al via il XIII International Trani Tango: prima milonga in piazza Duomo

È tutto pronto per l’edizione numero tredici dell’International Trani Tango, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità internazionale dei tangueri. Mercoledì 8 luglio, nella suggestiva cornice di piazza Duomo, prenderà il via la prima delle quattro grandi milonghe che animeranno Trani fino a domenica 12 luglio.

La Cattedrale di Trani accoglierà ballerini provenienti da ogni parte del mondo per una serata all’insegna della musica, della danza e delle emozioni del tango argentino. Sul grande palco allestito per l’occasione, con una superficie di circa 400 metri quadrati, si alterneranno ore di ballo accompagnate dalle note dell’orchestra Flirtango, protagonista di un concerto dal vivo con musicisti arrivati direttamente dall’Argentina.

La selezione musicale che accompagnerà la notte dei tangueri sarà affidata alla console di Elektra Sol, mentre a impreziosire la serata saranno le esibizioni dei maestri Ilaria Caravaggio e Michele Lobefaro, insieme a Silvia Scorpiniti e Vincenzo Balustrucci.

Trani si veste di tango

Il programma della giornata inizierà già dal pomeriggio con una visita guidata nel cuore del centro storico di Trani, tra vicoli e angoli caratteristici che circondano la Cattedrale, alla scoperta dei tesori nascosti della città.

A seguire, i partecipanti potranno degustare alcune delle eccellenze gastronomiche del territorio. Per chi non vorrà attendere l’appuntamento serale in piazza Duomo, alle ore 18.30 sarà possibile partecipare a un primo momento di danza nei pressi del Castello Svevo di Trani.

Sarà il primo di una serie di appuntamenti che trasformeranno Trani in un palcoscenico internazionale del tango, con quattro serate dedicate alla passione per il ballo, alla musica e all’incontro tra culture diverse.

L’International Trani Tango proseguirà fino a domenica 12 luglio, confermando ancora una volta il fascino della città sul mare come luogo privilegiato per grandi eventi culturali e artistici.