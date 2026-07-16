Trani, sold out per “Nessun Dorma”: il Molo San Nicola si illumina all’alba con il Duo Alborada

ph_Luciano Zitoli

TRANI - È giàla quarta edizione di, l’evento musicale che ogni estate trasforma ilin un palcoscenico a cielo aperto, sospeso tra mare, luce e musica.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026: il pubblico potrà accedere dalle 3.30, mentre il concerto inizierà alle 4.15, accompagnando gli spettatori fino al sorgere del sole. L’evento rientra nella stagione concertistica 2026 “Armonie Naturali”, seconda stagione della Fondazione Aldo Ciccolini ETS.

A impreziosire la serata sarà la presenza di Debora Ciliento, assessora all’Ambiente e Clima della Regione Puglia, scelta come madrina dell’edizione, a sottolineare il legame tra musica, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio costiero.

In uno scenario unico, con la Cattedrale romanica di Trani alle spalle e il mare Adriatico davanti, protagonisti saranno i pianisti del Duo Alborada, composto da Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, docenti nei Conservatori di Bari e Matera. I due musicisti si esibiranno su due pianoforti gran coda da teatro messi a disposizione da Clivio Pianoforti, creando un dialogo sonoro pensato per fondersi con l’atmosfera dell’alba.

Il programma della quarta edizione propone un percorso musicale tra epoche e suggestioni diverse, attraversando cinema, mito e immaginari universali. In scaletta trovano spazio le atmosfere di “Game of Thrones” di Ramin Djawadi, la brillante “Carmen Fantasy” di Bizet e le pagine intense di Rachmaninov con l’“Andante dalla Sonata per Violoncello”.

Momento particolarmente atteso sarà la prima esecuzione mondiale di “Altrove, fra le onde”, brano inedito composto da Giuseppe Massarelli per “Nessun Dorma 2026” e rielaborato a quattro mani dal maestro Alfonso Soldano.

Alle 5.36, nel momento esatto dell’aurora, risuonerà il celebre “Nessun Dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini, con il suo simbolico “All’alba vincerò”, destinato a diventare il momento culminante della manifestazione.

A guidare il pubblico nel viaggio musicale sarà anche la voce fuori campo dell’attore, regista e autore Vito Lopriore, con testi introduttivi curati da Simona Voglino e Alfonso Soldano.

Prima del concerto, il Bar Europa di Trani proporrà una colazione pugliese davanti al mare, trasformando l’attesa dell’alba in un momento di condivisione e incontro.

L’iniziativa è prodotta dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, diretto da Niki Battaglia, e con l’agenzia Sinestesie Mediterranee di Annamaria Natalicchio. Fondamentale il lavoro organizzativo di Giulia Di Clemente.

L’evento gode del contributo del Comune di Trani, del Ministero della Cultura attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo 2025-2027 e della Regione Puglia nell’ambito del POC Puglia 2021-2027, oltre al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia.

Numerosi anche i partner privati che sostengono il progetto, contribuendo alla realizzazione di un appuntamento ormai diventato uno dei simboli dell’estate culturale pugliese.