Bari capitale dei libri: torna Lungomare di Libri con “Le trame del mondo”
Dal 17 al 19 luglio 2026 la muraglia sul mare ospita la sesta edizione della manifestazione che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto. Attesi Ascanio Celestini, Luciano Violante, Matteo Bussola, Ivan Cotroneo, Leo Ortolani e tanti altri autori
Storie, culture, geografie e conoscenze si intrecciano per raccontare un mondo sempre più complesso e in continuo cambiamento. È questo il filo conduttore della sesta edizione di “Lungomare di Libri”, la manifestazione letteraria che dal 17 al 19 luglio 2026 trasformerà Bari in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare.
Lungo la muraglia di via Venezia e nei luoghi simbolo della città – dal Fortino Sant’Antonio a Piazza del Ferrarese, da Largo Vito Maurogiovanni all’ex Mercato del Pesce fino allo Spazio Murat – librerie, editori e autori daranno vita a tre giornate dedicate alla lettura, al confronto e alla scoperta.
Il tema scelto per questa edizione, “Le trame del mondo”, richiama il ruolo del libro come strumento per orientarsi nella realtà contemporanea: una mappa capace di collegare esperienze personali, storia collettiva e nuove prospettive.
Tra gli ospiti più attesi figurano Ascanio Celestini, che presenterà Pasolini. Una vita, anzi due; Luciano Violante con La democrazia non esiste in natura, scritto con Marta Cartabia; Matteo Bussola con il nuovo romanzo Il sole nelle pozzanghere; Ivan Cotroneo con Grande; Leo Ortolani con il graphic novel Tapum; Mario Del Pero con Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump e numerosi altri protagonisti della narrativa, della saggistica e del fumetto.
Spazio anche ai temi sociali e alle nuove generazioni con gli interventi di Matteo Lancini, autore di Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti, e Damiano Rizzi, che presenterà Adolescenza, parliamone. Educare all’amore per disarmare la violenza.
Il programma proporrà incontri con gli autori, presentazioni editoriali, reading, attività per bambine e bambini e momenti di approfondimento sul mondo del libro. Tra questi, due appuntamenti dedicati al futuro dell’editoria: il convegno “Leggere fa sistema. Perché all’Italia serve una nuova legge sul libro”, curato dal Forum del Libro, e “Le librerie salveranno le città? Chi salverà le librerie?”, promosso dall’associazione A.L.B.A.
La manifestazione vedrà la partecipazione di 28 librerie pugliesi e di 32 editori indipendenti pugliesi, che animeranno gli spazi della muraglia e dell’ex Mercato del Pesce con proposte editoriali, incontri e attività.
Tra le novità dell’edizione 2026 il progetto podcast “Marea. Storie di librerie a Bari”, realizzato in collaborazione con Ticket to Read: una serie di 26 episodi dedicati alle librerie della città, alle loro storie e ai consigli di lettura.
Non mancheranno le iniziative collaterali con il Museo Civico di Bari, la Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto, la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo” e il Museo archeologico di Santa Scolastica.
L’immagine simbolo dell’edizione 2026 è quella di un faro che illumina il mondo, metafora della lettura come guida nel mare della complessità contemporanea, capace di creare connessioni tra culture, territori e generazioni.
“Lungomare di Libri” è promosso dal Comune di Bari, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dall’Associazione I Presìdi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione delle librerie e degli editori indipendenti del territorio.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.