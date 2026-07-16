Bari capitale dei libri: torna Lungomare di Libri con “Le trame del mondo”

Storie, culture, geografie e conoscenze si intrecciano per raccontare un mondo sempre più complesso e in continuo cambiamento. È questo il filo conduttore della sesta edizione di “Lungomare di Libri”, la manifestazione letteraria che dal 17 al 19 luglio 2026 trasformerà Bari in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare.

Lungo la muraglia di via Venezia e nei luoghi simbolo della città – dal Fortino Sant’Antonio a Piazza del Ferrarese, da Largo Vito Maurogiovanni all’ex Mercato del Pesce fino allo Spazio Murat – librerie, editori e autori daranno vita a tre giornate dedicate alla lettura, al confronto e alla scoperta.

Il tema scelto per questa edizione, “Le trame del mondo”, richiama il ruolo del libro come strumento per orientarsi nella realtà contemporanea: una mappa capace di collegare esperienze personali, storia collettiva e nuove prospettive.

Tra gli ospiti più attesi figurano Ascanio Celestini, che presenterà Pasolini. Una vita, anzi due; Luciano Violante con La democrazia non esiste in natura, scritto con Marta Cartabia; Matteo Bussola con il nuovo romanzo Il sole nelle pozzanghere; Ivan Cotroneo con Grande; Leo Ortolani con il graphic novel Tapum; Mario Del Pero con Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump e numerosi altri protagonisti della narrativa, della saggistica e del fumetto.

Spazio anche ai temi sociali e alle nuove generazioni con gli interventi di Matteo Lancini, autore di Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti, e Damiano Rizzi, che presenterà Adolescenza, parliamone. Educare all’amore per disarmare la violenza.

Il programma proporrà incontri con gli autori, presentazioni editoriali, reading, attività per bambine e bambini e momenti di approfondimento sul mondo del libro. Tra questi, due appuntamenti dedicati al futuro dell’editoria: il convegno “Leggere fa sistema. Perché all’Italia serve una nuova legge sul libro”, curato dal Forum del Libro, e “Le librerie salveranno le città? Chi salverà le librerie?”, promosso dall’associazione A.L.B.A.

La manifestazione vedrà la partecipazione di 28 librerie pugliesi e di 32 editori indipendenti pugliesi, che animeranno gli spazi della muraglia e dell’ex Mercato del Pesce con proposte editoriali, incontri e attività.

Tra le novità dell’edizione 2026 il progetto podcast “Marea. Storie di librerie a Bari”, realizzato in collaborazione con Ticket to Read: una serie di 26 episodi dedicati alle librerie della città, alle loro storie e ai consigli di lettura.

Non mancheranno le iniziative collaterali con il Museo Civico di Bari, la Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto, la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo” e il Museo archeologico di Santa Scolastica.

L’immagine simbolo dell’edizione 2026 è quella di un faro che illumina il mondo, metafora della lettura come guida nel mare della complessità contemporanea, capace di creare connessioni tra culture, territori e generazioni.

“Lungomare di Libri” è promosso dal Comune di Bari, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dall’Associazione I Presìdi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione delle librerie e degli editori indipendenti del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.