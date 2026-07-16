DRIFFest 2026, a Rutigliano Ivan Cotroneo e il cinema dell’adolescenza con “Un anno di scuola”

RUTIGLIANO - Ultimo appuntamento settimanale per, il festival dedicato al rapporto tra cinema, letteratura e società. Domani,, in, la serata sarà dedicata all’

Ospite del festival sarà Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore e regista, che torna al DRIFF per presentare il suo ultimo romanzo, “Grande” (La nave di Teseo), in dialogo con l’editrice Giorgia Antonelli.

L’autore napoletano affronta nel libro il tema della malattia, raccontando l’Alzheimer della “mamma più bella del mondo”, intrecciandolo con un percorso personale di liberazione e consapevolezza. Cotroneo mette in relazione memoria, identità, sessualità e morte, attraverso una narrazione che unisce dimensione privata e universale, ambientata in una Napoli intensa e vitale.

A chiudere la serata sarà la proiezione di “Un anno di scuola”, film di Laura Samani tra i più apprezzati della stagione cinematografica e presentato nella sezione Orizzonti di Venezia 82, dove Giacomo Covi ha ottenuto il premio come miglior attore.

Il film racconta l’arrivo di Fred, una diciottenne svedese esuberante e determinata, in un istituto tecnico di Trieste dove è l’unica ragazza in una classe composta esclusivamente da ragazzi. La sua presenza mette alla prova l’amicizia tra Antero, Pasini e Mitis, aprendo una riflessione su desiderio, prime esperienze, bisogno di appartenenza e identità.

La pellicola sarà presentata al pubblico di Rutigliano dalla sceneggiatrice Elisa Dondi e dalla regista e co-sceneggiatrice Laura Samani, che interverrà in collegamento.

L’edizione 2026 di “Del Racconto, il Film” è organizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut con il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission e dei Comuni coinvolti, tra cui Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari e Rutigliano, insieme ad altri partner istituzionali e sociali.

Tutti gli incontri del festival si svolgono alle 19.30 con ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Info: 328/4071538.