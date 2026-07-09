Una domenica con 'The Amy Winehouse Band' al 'Mon Rêve Summer Festival 2026'



Per il quotidiano The Times: "la band mantiene vive le canzoni e lo spirito di Amy"





Dopo il grande successo del debutto con Mario Biondi, entra nel vivo il “Mon Rêve Summer Festival” che domenica 12 luglio propone, direttamente da Londra, la Amy Winehouse Band nel concerto “Back to Black 20th Anniversary” che celebra il ventesimo anniversario dello straordinario album che, vincitore di un Grammy Awards, decretò il successo planetario della cantante inglese!





Quello del “Mon Rêve Summer Festival” sarà un concerto che, accompagnato da proiezioni di archivi fotografici e video raramente diffusi, proporrà tutti i più famosi successi di Amy Winehouse: da “Rehab” a “Valerie”, da “Back To Black” a “Love Is a Losing Game”, fino a “Tears Dry On Their Own” e “You Know I’m No Good!”.





Sarà un emozionante concerto-tributo che riporterà sul palco il suono, l’energia e l’eleganza di Amy Winehouse, con canzoni che continuano a emozionare milioni di persone in tutto il mondo, suonate dal vivo da chi ha costruito questo inimitabile sound in studio e sui palchi di tutto il mondo.





The Amy Winehouse Band è stata notata ed apprezzata anche da alcune grandi testate internazionali: NME afferma «La band originale di Amy tiene viva la sua fiamma», «la band mantiene vive le canzoni e lo spirito di Amy» aggiunge The Times e per Metro News Holland «musica e voci sono state sorprendenti: sembrava l’originale»!





Il concerto della Amy Winehouse Band si terrà, domenica 12 luglio (start 21.30), al Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i biglietti, ingresso 25.00 €, possono essere acquistati direttamente al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 099.7312185 - 3357708125) o, con il sovraprezzo per il diritto di prevendita, online sul sito www.monreve.it o sul circuito TicketOne.it.





The Amy Winehouse Band riunisce alcuni dei musicisti originali che hanno accompagnato Amy Winehouse in tournée e in studio, tra cui il bassista e direttore musicale Dale Davis che probabilmente è il musicista più importante della band dopo Amy stessa: amico personale della cantante, ha diretto il gruppo durante gli anni di maggior successo ed è il fondatore dell'attuale The Amy Winehouse Band, gruppo nato per preservarne l'eredità musicale.





Il trombettista Henry Collins, noto per il suo stile soul, jazz e funk, è uno dei membri più riconoscibili della sezione fiati: ha accompagnato Amy fino al 2011 ed è presente nelle registrazioni e nei concerti ufficiali; al sassofono, baritono e tenore, Frank Walden è stato uno dei fiati storici della band di Amy, tra l’altro si può ascoltare anche nel celebre DVD “I Told You I Was Trouble”, un live londinese del 2007 dove il suo sax contribuisce al caratteristico impasto soul e jazz del gruppo.





Ospite del progetto è la cantante Beth Morris che interpreta il repertorio di Amy in alcune produzioni e tournée: non sostituisce Amy, ma ne celebra il repertorio con uno stile rispettoso dell'originale.