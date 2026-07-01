“Un’Alba per il Nostro Mare”: la Bisceglie Running mobilita la città per la pulizia delle spiagge

BISCEGLIE - Una mattinata di volontariato, sport e attenzione per l’ambiente. Lalancia l’iniziativa, una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge della litoranea di Levante.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio alle ore 6, con ritrovo presso la Spiaggia del Macello (Prima Spiaggia). Cittadini, famiglie, runner, associazioni e volontari sono invitati a partecipare a un momento di cittadinanza attiva per contribuire alla tutela del mare e del patrimonio naturale di Bisceglie.

L’obiettivo dell’iniziativa è restituire decoro a uno dei tratti più frequentati della costa cittadina e, allo stesso tempo, diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente attraverso un gesto concreto e condiviso.

La partecipazione è gratuita e ai volontari, fino a esaurimento scorte, sarà consegnata la maglia ufficiale della “Io Corro con Te 2026”, simbolo dell’impegno che unisce sport, solidarietà e cura del territorio.

«La Bisceglie Running è nata per promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione e crescita della comunità – afferma il presidente Mauro Sasso –. Ogni giorno percorriamo strade, lungomare e spiagge della nostra città: sono luoghi che viviamo e che sentiamo anche nostri. Per questo crediamo che chi pratica sport possa diventare anche custode del territorio».

“Un’Alba per il Nostro Mare”, sottolinea Sasso, vuole essere più di una semplice raccolta dei rifiuti: «È un invito a prendersi cura della nostra città, a dare l’esempio e a dimostrare che insieme possiamo fare la differenza. Vorremmo che diventasse una tradizione capace di unire sport, ambiente e partecipazione civica».

L’iniziativa punta così a trasformarsi in un appuntamento annuale per promuovere una Bisceglie sempre più attenta alla valorizzazione del proprio litorale.