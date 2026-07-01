Barletta Piano Festival, arriva Olivier Gardon: il maestro francese protagonista della sezione “I grandi maestri”

BARLETTA - Ilentra nel vivo con un appuntamento di grande prestigio. Venerdì, nel Salone climatizzato dell’, sarà protagonista il pianista francese, tra gli interpreti più autorevoli della scuola pianistica europea.

La rassegna, diretta da Pasquale Iannone, prosegue così la sezione “I grandi maestri”, dedicata ai protagonisti del concertismo internazionale. Gardon porterà sul palco un programma che attraversa tre grandi universi musicali: Beethoven, Debussy e Prokofiev.

Interprete raffinato e docente dell’École Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot, dopo importanti incarichi alla Hochschule für Musik di Hannover e al Conservatoire à Rayonnement Régional di Parigi, Gardon vanta una carriera internazionale costruita tra concerti nelle più prestigiose sale del mondo e numerosi riconoscimenti, tra cui il Grand Prix Marguerite Long al Concorso Regina Elisabetta e primi premi ai concorsi Viotti, Monza, Casella e Senigallia.

Il recital si aprirà con la Sonata in la maggiore op. 2 n. 2 di Ludwig van Beethoven, pagina giovanile già ricca di energia e libertà espressiva. Seguirà un omaggio a Claude Debussy, autore particolarmente caro a Gardon, con la celebre “Clair de lune” e sei Préludes che ne esaltano la straordinaria ricerca timbrica, tra cui Les collines d’Anacapri, Voiles, La puerta del vino, Ondine, La terrasse des audiences du clair de lune e Feux d’artifice.

A chiudere la serata sarà la Sonata n. 7 op. 83 di Sergej Prokofiev, una delle celebri “Sonate di guerra”, capolavoro di tensione ritmica e forza espressiva, con il travolgente finale Precipitato.

Con questo appuntamento il Barletta Piano Festival conferma la propria vocazione internazionale, portando in città grandi interpreti e repertori fondamentali della storia pianistica.

Info: 347.6194215 – barlettapianofestival.it.