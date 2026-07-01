Calciomercato Lecce, interesse per Aurelio dello Spezia: Trinchera avvia i contatti

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce punta a rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie A e guarda in casa Spezia per il reparto difensivo. Nel mirino dei giallorossi è finito, terzino classe 2000 reduce da una stagione da protagonista in Serie B con la maglia ligure, con cui ha collezionato 33 presenze.

Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, ha maturato esperienze anche con Palermo, Pontedera, Gubbio, Cesena e Imolese. Il suo contratto con lo Spezia è valido fino al 30 giugno 2028.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera dovrebbe avviare i primi contatti con la società ligure per valutare la fattibilità dell’operazione. La formula potrebbe essere quella del prestito oppure di un trasferimento a titolo definitivo.

Il club salentino è al lavoro per costruire una squadra competitiva con l’obiettivo principale di conquistare la permanenza in Serie A nella prossima stagione.