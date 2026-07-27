WTA 125 Targu Mures: Miriana Tona supera Shinikova e vola al secondo turno





FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno delle qualificazioni del torneo WTA 125 sulla terra battuta di Targu Mures, in Romania, Miriana Tona si è qualificata per il secondo turno grazie alla vittoria per 6-2 6-3 sulla bulgara Isabella Shinikova.

Nel primo set l'azzurra ha fatto valere un serviziopreciso ed efficace, riuscendo a prevalere con autorità sulla sua avversaria. Nel secondo parziale l'incontro è rimasto in equilibrio fino al 3-3, poi Tona ha cambiato marcia, imponendosi con un rovescio incisivo e colpi rapidi da fondo campo che le hanno permesso di chiudere il match.

Si ferma invece il cammino di Deborah Chiesa,sconfitta dalla rumena Andreea Prisacariu con il punteggio di 7-6 6-2. Eliminata anche Alessandra Mazzola, battuta dall'ucraina Yelyzaveta Kotliar per 5-7 6-2 6-2.

Successo anche per la rumena Maria Sara Popa, che ha beneficiato del ritiro dell'ungherese Amarissa Toth per problemi muscolari nel secondo set, sulpunteggio di 3-1 in favore della giocatrice di casa. Popa aveva già conquistato il primo set per 6-3.

Negli altri incontri di giornata, la francese Margaux Rouvroy ha dominato l'americana Diana Ilie con un netto 6-1 6-1, mentre la croata LucijaCiric Bagaric ha superato la francese Amandine Monnot con il punteggio di 7-6 6-0.



















