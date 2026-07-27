Lecce, nel mirino il difensore turco Caglar Söyüncü: Trinchera prepara l'assalto





FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce punta a rinforzare il reparto arretrato e ha messo nel mirino il difensore turco Caglar Söyüncü, attualmente in forza al Fenerbahçe.

Nella scorsa stagione Söyüncü ha collezionato 17 presenze nella Süper Lig con la maglia del club di Istanbul. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le casacche di Atlético Madrid, Leicester City, Friburgo, Altınordu, Yeşiltepe, oltre a crescere neisettori giovanili di Bucaspor e Menemen Belediyespor.

Con la nazionale turca vanta 61 presenze, mentreha disputato una gara con la selezione Under 21. Il suo contratto con il Fenerbahçe è in scadenza il 30 giugno 2027.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, dovrebbe avviare i contatti con i dirigenti del Fenerbahçe per valutare la fattibilitàdell'operazione, cercando di portare il centrale in Salento in prestito oppure a titolo definitivo.

In vista del prossimo campionato di Serie A, ilclub giallorosso è al lavoro per costruire una rosa competitiva con l'obiettivo di conquistarela permanenza nella massima serie.