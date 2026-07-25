WTA Amburgo, Bondar in semifinale: eliminata Charaeva

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il torneo WTA 250 sulla terra battuta di Amburgo. Nei quarti di finale del singolare, l'ungherese Anna Bondar ha sconfitto la russa Alina Charaeva con il punteggio di 6-1, 7-6, conquistando l'accesso alle semifinali.

Dopo aver dominato il primo set grazie a un servizio molto efficace, Bondar ha trovato maggiore resistenza nella seconda frazione, rimasta in equilibrio fino al 6-6. Al tie-break, l'ungherese ha fatto la differenza con il rovescio e la solidità da fondo campo, chiudendo l'incontro in due set.

Passa il turno anche l'egiziana Mayar Sherif, che ha superato la spagnola Paula Badosa per 7-6, 6-7, 6-4. In semifinale anche la tedesca Tamara Korpatsch, vincitrice sull'ucraina Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-1.

Nel torneo di doppio, la kazaka Jibek Kulambayeva e la lettone Darja Semenistaja hanno battuto le ceche Jesika Maleckova e Miriam Skoch per 6-4, 7-5, qualificandosi per le semifinali. Avanzano anche la ceca Anastasia Detiuc e la russa Irina Kromacheva, che hanno dominato il derby contro le tedesche Nastasja Schunk e Julia Stusek con un netto 6-1, 6-1.