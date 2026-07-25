Sicurezza, Bellomo (FI): “Non si garantisce con gli annunci. A Bari servono più controlli e telecamere”

"Esprimo la mia piena solidarietà alla giovane vittima della brutale aggressione avvenuta al Parco Rossani di Bari. Un episodio gravissimo che, in attesa che si chiarisca l'intera dinamica dei fatti e vengano accertate le responsabilità dei soggetti già individuati, impone una riflessione seria sul livello di sicurezza negli spazi pubblici della nostra città.

Se, come afferma il sindaco Leccese, i controlli erano già stati rafforzati, è evidente che le misure adottate si sono rivelate del tutto inefficaci. La sicurezza non si garantisce con gli annunci né con il consueto scaricabarile, ma con un'efficace attività di prevenzione e con interventi concreti da parte delle istituzioni chiamate ad amministrare il territorio.

Per questo ritengo necessario potenziare il sistema di videosorveglianza, installando telecamere nei parcheggi, nei luoghi di transito e nelle aree più sensibili, affinché possano rappresentare un reale deterrente contro ogni forma di criminalità, grande o piccola. I cittadini hanno il diritto di vivere e frequentare i parchi senza paura. Su questo non possono esserci esitazioni né ritardi".

Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.