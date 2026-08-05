A Giovinazzo il tributo a Modugno, un viaggio musicale nel mito di Mr Volare





GIOVINAZZO - Giovedì 6 agosto al Levante Arena di Giovinazzo, sarà proposto lo spettacolo musicale “Meravigliosamente” della tribute band Meravigliosamente Modugno, che proporrà un viaggio nella grande musica italiana, un omaggio elegante, intenso e senza tempo al mito di Domenico Modugno, costruito attraverso uno studio, una rielaborazione dell’opera del celebre cantautore originario di Polignano a Mare.“Il nostro è un tributo in punta di piedi – spiega Peppe Gaeta, frontman del gruppo –. La mia voce è completamente diversa da quella di Modugno e, tantomeno, lo imitiamo: non ci è mai interessato farlo. Questo progetto nasce da un’idea che io e il mio socio, Mimmo De Stefano, custodivamo nel cassetto da anni: far conoscere meglio Modugno e rinsaldare le nostre radici musicali. Abbiamo iniziato a proporlo nei teatri perché riteniamo che quella sia la sua dimensione naturale, luoghi dove il pubblico può ascoltare, seguire, emozionarsi e vivere lo spettacolo con l’attenzione che merita”.Il gruppo musicale che dà vita a Meravigliosamente – Modugno Tribute Show, guidato da Peppe Gaeta, è una formazione italiana di grande esperienza, capace di unire qualità tecnica, sensibilità artistica e rispetto assoluto per il repertorio di Modugno. Gli otto musicisti provengono da percorsi professionali diversi, ma condividono la stessa passione per la musica d’autore e per le grandi tradizioni melodiche italiane, offrendo al pubblico uno spettacolo curato, coinvolgente e ricco di contenuti.La band è composta da: Fabio Melillo alle percussioni, Ivan Trenodo alla batteria, Laura De Stefano alla voce, Pierpaolo Iemmo al violino, Ciro Scognamiglio (nuovo ingresso nel gruppo), Andrea Di Marino alla chitarra, Mimmo De Stefano alle tastiere e alla voce – co‑fondatore del progetto – e Peppe Gaeta, frontman.La formazione si distingue per gli arrangiamenti curati dal maestro Pietro Calabria, la ricercatezza del suono e la capacità di restituire sul palco l’atmosfera autentica delle interpretazioni originali, senza rinunciare a una propria identità artistica.Durante lo spettacolo, della durata di circa due ore, saranno proposti brani celebri e meno conosciuti di Domenico Modugno, tra cui Nel blu dipinto di blu, Meraviglioso, Lu pisci spada, La donna riccia, ‘O caffè, Azzarella, Tu si’ ‘na cosa grande, Resta cu mme, Vecchio frack, L’uccello e la luna e Delfini. Un repertorio ampio, narrato e reinterpretato con arrangiamenti attuali, che accompagna il pubblico in un viaggio nella storia artistica e umana di Modugno. Un concerto pensato per cantare, emozionarsi e lasciarsi trasportare dalla magia delle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, riportando sul palco la forza melodica e narrativa di un repertorio che continua a unire generazioni.I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su Ticketone.: 351 055 1271: 21.00