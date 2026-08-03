Al PalaBarTino il concerto acustico degli Hat in the Garret

BARI - Venerdì 7 agosto, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il concerto live degli Hat in the garret, un progetto folk‑blues dalle forti influenze country e dall’estetica dichiaratamente retrò.La formazione porta sul palco un sound che profuma di legno, polvere e storie vissute, restituendo al pubblico l’atmosfera autentica della musica suonata “di pancia”. Il concept del progetto è racchiuso nel nome stesso – in italiano Cappello nella soffitta - che evoca una dimensione creativa dove si custodiscono emozioni, ricordi e intuizioni musicali. Qui prendono forma brani che uniscono folk, country e blues, costruiti su atmosfere essenziali, sincere e profondamente narrative, capaci di trasportare l’ascoltatore in un viaggio intimo e cinematografico.Fondatore del progetto è il cantautore e chitarrista barlettano Giuseppe “JimiRay” Piazzolla, artista dalla forte identità folk‑blues, le cui influenze spaziano da Johnny Cash a John Lee Hooker, fino alle sonorità evocative di Into the Wild. Piazzolla ha collaborato con numerose realtà musicali pugliesi – tra cui Rainbow Bridge, Chop Chop Band e Mr No Money Band – e nel 2021 ha pubblicato l’EP “5 Tapes”, accolto con entusiasmo dalla critica per la sua poetica minimalista e la sua autenticità espressiva.Hat in the garret dal vivo si presenta sia in versione solista sia con l’acoustic trio, composto anche da Michele De Musso e Aldo Manbass, musicisti che contribuiscono a definire un suono caldo, dinamico e profondamente coinvolgente. Ogni concerto del gruppo è un viaggio nelle radici della musica americana, reinterpretato con sensibilità mediterranea e una cura particolare per l’atmosfera. Un’esperienza che trasforma storie semplici in emozioni profonde, restituendo al pubblico la magia della musica suonata con autenticità.PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – BariInfo: 3756855335Inizio concerto: 20.30