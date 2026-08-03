Bari, al Teatro Abeliano debutta “Vinyl”: la poesia di Nicky Persico diventa musica

La poesia incontra la musica al Teatro Abeliano di Bari con il debutto di “Vinyl”, il nuovo progetto poli-artistico di Nicky Persico, autore, avvocato e giornalista barese pluripremiato.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 agosto alle ore 19 sul palco del teatro di via padre Massimiliano Kolbe. La performance vedrà protagonista, accanto a Persico, la cantante soul Chantal Celino, mentre la serata sarà presentata dal maestro Vito Signorile, attore e regista tra i più rappresentativi della scena pugliese, e da Mauro Pulpito, volto noto della televisione e del teatro.

Pubblicato da Les Flâneurs Edizioni, “Vinyl” è un canzoniere amoroso che supera i confini tradizionali della poesia, fondendo parola scritta e musica in una nuova forma espressiva definita dall’autore “shapeless poetry”, ovvero una poesia senza forma prestabilita, nella quale il verso trova piena realizzazione anche attraverso il suono.

Il volume raccoglie oltre 100 poesie, dieci delle quali trasformate in brani musicali e interpretate da Chantal Celino, che porterà sul palco del Teatro Abeliano una selezione delle composizioni nate dalle parole dell’autore.

La presentazione sarà una vera e propria performance dal vivo, costruita attraverso letture, racconti e momenti musicali. Un viaggio tra emozione, memoria e sentimento, nel quale la poesia diventa musica e la musica diventa voce.

Con la sua intensa vocalità, radicata nel soul, nel blues e nell’R&B, Celino darà corpo ai temi centrali dell’opera: l’amore, l’assenza e la capacità di un sentimento di continuare a vivere oltre il tempo.

“Vinyl” nasce infatti da una dimensione profondamente personale dell’autore e racconta un amore che non si interrompe, ma cambia forma e trova nuovi modi per esistere attraverso la parola e la musica.

Un progetto che mette insieme poesia, canto e narrazione per offrire al pubblico un’esperienza emotiva capace di coinvolgere diversi linguaggi artistici.

L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni è possibile contattare il numero 080/5427678.



