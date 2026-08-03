Martina Franca, incendio in appartamento all’alba: il barboncino salva cinque persone ma muore nel rogo

MARTINA FRANCA – Ha salvato la vita alle cinque persone che dormivano in casa, ma non è riuscito a sfuggire alle fiamme. È morto così un piccolo barboncino nell’incendio che, all’alba di oggi, ha completamente distrutto un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Alessandro Fighera, a Martina Franca.

Il cane, con il suo continuo abbaiare, ha svegliato gli occupanti dell’abitazione permettendo loro di rendersi conto del pericolo e riuscire ad abbandonare l’appartamento prima che il rogo si propagasse. Per l’animale, però, non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30, quando le fiamme hanno iniziato a divampare all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre: al loro arrivo l’appartamento era completamente avvolto dal fuoco e il fumo aveva già invaso il vano scale della palazzina.

Per motivi di sicurezza è stata disposta l’evacuazione precauzionale dell’intero edificio. Le operazioni di spegnimento sono durate circa mezz’ora, mentre successivamente i pompieri hanno avviato le verifiche sulla stabilità della struttura e le attività di bonifica.

Una donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gli altri residenti hanno potuto fare gradualmente rientro nelle proprie abitazioni dopo i controlli dei tecnici e dei vigili del fuoco.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un possibile corto circuito, ma gli accertamenti proseguiranno per ricostruire l’esatta dinamica del rogo.