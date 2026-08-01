Bari, ancora tensione al Parco Rossani: donna reagisce a un tentativo di molestia e mette in fuga l’aggressore

BARI - Nuovo episodio di violenza al, dove una donna avrebbe subito un tentativo di molestia da parte di un uomo riuscendo però a difendersi e a richiamare l’attenzione dei presenti.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe reagito colpendo il presunto aggressore con un calcio, riuscendo così a sottrarsi alla situazione. Le sue urla avrebbero attirato l’attenzione e consentito l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, giunte sul posto per ricostruire quanto accaduto.

La dinamica dell’episodio è ora al vaglio degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per chiarire le circostanze del fatto e le eventuali responsabilità.

L’accaduto arriva a pochi giorni dall’aggressione denunciata da Giuditta D’Elia, la 26enne che nei giorni scorsi aveva raccontato sui social di essere stata aggredita al Parco Rossani e che successivamente aveva denunciato un nuovo episodio di intimidazione. La situazione nell’area verde resta dunque sotto attenzione, mentre proseguono i controlli delle forze dell’ordine.