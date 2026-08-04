Bari, riqualificazione di via Manzoni: le fioriere trasferite in altre strade per salvaguardare il verde urbano

– Le fioriere presenti lungo via Manzoni saranno ricollocate in altre aree della città nell’ambito del progetto di riqualificazione della strada, destinata a trasformarsi in un nuovo viale alberato.

La decisione è stata assunta dagli assessori comunali al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, Elda Perlino, e alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, in collaborazione con la presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti, con l’obiettivo di preservare il patrimonio vegetale esistente, composto da esemplari di ficus microphilla in vaso, e garantire continuità ai percorsi di cura già avviati da cittadini e residenti.

Undici fioriere sono state trasferite in via Imperatore Traiano, nel quartiere Madonnella, nei pressi della chiesa di San Sabino, accogliendo la richiesta avanzata da un gruppo di residenti. Le altre sono state distribuite tra via Principe Amedeo e alcune traverse di via Manzoni, contribuendo ad aumentare la presenza di verde urbano nel territorio.

L’intervento punta non solo a salvaguardare piante già esistenti, ma anche a favorire una gestione più diffusa e partecipata degli spazi pubblici.

Nei prossimi mesi ciascuna fioriera collocata in via Imperatore Traiano sarà dotata di una targhetta identificativa, così da associare ogni pianta ai cittadini, commercianti o associazioni che si occuperanno della manutenzione. All’interno delle fioriere sono state inoltre messe a dimora piantine di dipladenia di diversi colori.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza per la cura e la valorizzazione del verde urbano”, ha commentato l’assessora Elda Perlino.

“Realizziamo un piccolo intervento che coniuga sostenibilità ambientale, attenzione al verde e partecipazione – ha aggiunto l’assessore Domenico Scaramuzzi – confermando la volontà dell’amministrazione di promuovere una gestione condivisa degli spazi pubblici e di investire in una città sempre più resiliente e vivibile”.

Per la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, “è un’azione di cittadinanza attiva e di bellezza che dimostra quanto la cooperazione tra residenti e amministrazione locale possa fare la differenza per il territorio. La collaborazione con gli assessori, i dirigenti e i tecnici comunali rappresenta il percorso corretto da seguire per garantire ascolto e valore ai cittadini”.