Elrow Puglia XXL: sabato 8 agosto il party più folle del mondo arriva al Raffo Parco Gondar di Gallipoli per l'unica data estiva in Italia



3 stage e 10 ore di musica no-stop con i grandi nomi della scena elettronica internazionale. Protagonista della notte lo show "Neo Kaos Garden", nato dal talento dell'artista psichedelico Okuda San Miguel.





Cresce l'attesa per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti clou della stagione festivaliera europea.





Sabato 8 agosto 2026, il Raffo Parco Gondar di Gallipoli ospiterà Elrow Puglia XXL, l'unica data italiana dell'estate firmata dal brand di eventi immersivi più famoso e stravagante al mondo.





Nato a Barcellona e diventato in pochi anni un fenomeno globale, Elrow ha ridefinito le regole del clubbing unendo la musica elettronica d'avanguardia a grandiose produzioni teatrali, performance circensi, tonnellate di coriandoli ed elementi scenografici d'impatto monumentale. Per l'occasione salentina, il format si presenta nella sua declinazione XXL: uno show monumentale strutturato su 3 palchi e guidato da una squadra di oltre 100 performer, attori e giocolieri.





Il cuore pulsante dell'evento sarà lo show Neo Kaos Garden, una creazione artistica d'eccezione nata dalla collaborazione tra elrow e l'artista spagnolo di fama internazionale Okuda San Miguel. Ispirandosi al celebre dipinto Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch, Okuda ha reinterpretato in chiave Pop Surrealista il confine tra Inferno e Paradiso: un universo fatto di geometrie multicolori, strutture architettoniche audaci, creature fantastiche ed esplosioni cromatiche dove il pubblico diventa parte integrante dell'opera d'arte.





A fare da colonna sonora a questa imponente esperienza immersiva sarà una selezione di DJ e producer tra i più apprezzati del panorama house, tech-house e techno internazionale, distribuita su tre palchi dedicati. Tra i nomi più attesi spicca Gordo (ex Carnage), DJ e produttore di fama mondiale entrato nei vertici della dance globale anche grazie a collaborazioni di rilievo (come quelle con Drake). L'artista guatemalteco-statunitense porterà sul palco del Parco Gondar tutta l'energia devastante della sua hit "Loco Loco" (realizzata insieme a Reinier Zonneveld), traccia diventata una vera e propria banger dei club e festival internazionali.





Main Stages & Neo Kaos Garden: Gordo, Patrick Topping, Matthias Tanzmann B2B Tini Gessler, Marco Faraone, Calussa, Freenzy, Gaskin, Gianni Sabato, Italobros, Sidney Charles.





Kinza Stage (Hosted by C-Trullo): Biggie B2B Mumma, Føbia, Piesco.





INFORMAZIONI, ORARI E BIGLIETTI





I cancelli del Raffo Parco Gondar si apriranno alle ore 19:00, dando il via a 10 ore ininterrotte di musica e spettacolo fino alle 05:00 del mattino.





Le prevendite ufficiali sono disponibili sui circuiti di biglietteria Vivaticket:





Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Continuano le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner del Parco Gondar 2026: Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Cointreau, Acqua Vera, Alta Marea, Puglia In Food, Aperol, Vivaticket, Tailoor.





Mobility Partner Italo e Itabus, che con il progetto Italo Red Carpet regalano un’occasione speciale a chi ama la musica e viaggia spesso e, infine, ritorna BusForFun tra i partner: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





Regione Puglia sostiene Parco Gondar 2026 tramite l'Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività imprese - Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità. Intervento “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche - Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021- 2027”





Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket.





Per info e aggiornamenti:

Cell. +393278215783







