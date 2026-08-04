Nardò, la Notte della Taranta: prescrizioni in tema di viabilità e sicurezza urbana





Il Festival La Notte della Taranta fa tappa a Nardò domani, mercoledì 5 agosto, con le esibizioni di Fonarà e Kalàscima. Il concerto è in programma alle ore 20:30 in via Grassi.





Per l’occasione l’ordinanza n. 489 stabilisce il divieto di circolazione e di sosta/fermata con rimozione coatta per tutti i veicoli sul tratto di via Grassi compreso tra l’intersezione con via Balilla sino all’intersezione con via XX Settembre/piazza Osanna. Il divieto di circolazione è stabilito anche sul tratto di via Toti compreso tra l’intersezione con via Oriani e l’intersezione con via Grassi, sul tratto di via Conte di Torino compreso tra l'intersezione semaforizzata con via Grassi e l’intersezione con via Oriani. Il provvedimento vale dalle ore 6 di domani alle ore 6 di giovedì 6 agosto.





L’ordinanza n. 490 prevede poi alcuni divieti e prescrizioni in materia di sicurezza urbana. In particolare, dalle ore 18 di mercoledì 5 agosto è vietata a chiunque la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina. È vietato detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina. Il divieto si applica in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all’interno del centro urbano (sono escluse le marine). Qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura. Inoltre, è vietato, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all’interno del centro urbano (sono escluse le marine) e nella stessa area è vietata la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero le cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro. I divieti fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21. Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro.