Bari, scippa il cellulare a una 12enne sul bus: arrestato 34enne dopo l’inseguimento di un poliziotto fuori servizio

BARI - Un uomo dicon l’accusa di aver scippato il cellulare a una ragazzina di 12 anni mentre si trovava a bordo di un autobus del trasporto pubblico urbano.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito, il 34enne, originario della Guinea Bissau, avrebbe approfittato della fermata del mezzo in viale Unità d’Italia per avvicinarsi alla bambina e strapparle il telefono dalle mani, riuscendo poi ad allontanarsi rapidamente.

L’intervento del poliziotto

La fuga, però, è durata poco. Un poliziotto libero dal servizio, che si trovava in attesa dell’autobus, è stato attirato dalle urla della giovane che inseguiva l’uomo e ha deciso di intervenire.

L’agente ha seguito il 34enne fino al parco Rossani, dove è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo. Il cellulare è stato recuperato e restituito alla dodicenne, mentre i genitori della ragazza hanno successivamente presentato denuncia in Questura.

Accusa e patteggiamento

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo aggravato, aggravato anche dal fatto che il reato sarebbe stato commesso a bordo di un mezzo di trasporto pubblico.

Il 34enne è stato giudicato con rito direttissimo e ha patteggiato la pena.