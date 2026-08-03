Barletta, l’Apulia Sinfonietta apre la stagione lirica estiva con “L’Elisir d’Amore”: tre serate a ingresso gratuito

– Dopo il successo di, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 400 spettatori, l’torna protagonista con un nuovo appuntamento dedicato alla grande lirica. Dal, alle, l'ospiterà, il celebre melodramma giocoso di, tra le opere più amate del repertorio operistico internazionale.

Sul palco si esibirà il cast internazionale del Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York, guidato dal direttore artistico Eric Margiore, accompagnato dall'Apulia Sinfonietta Orchestra diretta dal maestro Pasquale F. L. Somma. La regia è firmata da Marialuisa Bafunno, mentre scene e costumi sono curati da Riccardo Sgaramella.

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico dell'Apulia Sinfonietta, che continua a rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Stati Uniti, valorizzando giovani talenti internazionali e offrendo al territorio produzioni operistiche di alto livello.

«Dopo l'entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrati con Notte d'Opera al Castello – afferma il maestro Pasquale F. L. Somma – vogliamo continuare a rendere Barletta un punto di riferimento per la grande musica. L'Elisir d'Amore è un'opera capace di emozionare, divertire e coinvolgere ogni tipo di pubblico. Il nostro obiettivo è far crescere una tradizione lirica stabile, aperta ai giovani artisti e alle collaborazioni internazionali».

Sulla stessa linea anche Eric Margiore, fondatore della Premiere Opera Foundation e direttore artistico del Premiere Opera Vocal Arts Institute: «È sempre un privilegio portare i nostri giovani artisti in Italia. Barletta ci ha accolti con entusiasmo e questa nuova produzione rappresenta un'importante occasione di crescita per i cantanti e, allo stesso tempo, un'opportunità per il pubblico di vivere un'opera autentica interpretata da talenti internazionali».

L'opera racconta la celebre storia di Nemorino, giovane innamorato della bella Adina, che si affida al presunto elisir venduto dall'astuto Dulcamara nella speranza di conquistarne il cuore. Tra comicità, equivoci e sentimenti autentici, Donizetti firma uno dei capolavori assoluti del melodramma, impreziosito dalla celebre romanza "Una furtiva lagrima".

L'ingresso agli spettacoli è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 320 879 2472.

L'evento è promosso dall'Apulia Sinfonietta Orchestra in collaborazione con la Fondazione Aldo Ciccolini ETS, l'Associazione Musicale Culturale "Domenico Sarro" APS, il Premiere Opera Vocal Arts Institute, la Premiere Opera Foundation e con il patrocinio del Comune di Barletta.

Tre serate dedicate alla grande opera per consolidare il percorso di crescita culturale che sta facendo di Barletta uno dei nuovi punti di riferimento della lirica in Puglia.