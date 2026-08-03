Taranto, appuntamento dedicato a San Francesco d'Assisi con Pierfranco Bruni il 7 agosto
TARANTO - Venerdì 7 agosto 2026, alle ore 19.00 nel suggestivo Ipogeo Palazzo Stola in Via Paisiello a Taranto, si svolgerà un incontro con Pierfranco Bruni dedicato a San Francesco d’Assisi per il 800 anni dalla morte. Introdurrà Nello De Gregorio.
L’Ipogeo Palazzo Stola apre le sue porte a un incontro che unisce spiritualità, letteratura e bellezza. Protagonista della serata sarà Pierfranco Bruni con il suo libro "EDIFICARE LA GIOIA - Francesco d’Assisi", 2ª edizione aggiornata - Prefazione di Marilena Cavallo - Zaffiri Pellegrini.
Un saggio che non racconta solo la vita di Francesco, ma ne attraversa il cuore: la gioia come scelta, la povertà come libertà, il rapporto con il creato come linguaggio.
Bruni legge Francesco d’Assisi come figura antropologica e universale, capace di parlare ancora all’uomo di oggi attraverso il simbolo, il mito e la parola.
Un invito a tornare all’essenziale, a "edificare la gioia" in un tempo che spesso l’ha smarrita.
Evento a cura di: ITACA - Le Botteghe del Borgo Antico, Nobiltissima Taranto.
Un appuntamento da non perdere nel cuore del Borgo Antico di Taranto. Cultura, dialogo e riflessione in uno dei luoghi più suggestivi della città.