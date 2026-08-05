Barletta Piano Festival, dal Romanticismo al tango di Piazzolla: il duo Di Giovanni-Fossi in concerto

BARLETTA - Un viaggio musicale dalè al centro del prossimo appuntamento del, diretto dal maestro

Per la sezione “Grandi artisti italiani”, giovedì 6 agosto alle 21.15, il salone climatizzato dell’Hotel La Terrazza di Barletta ospiterà il recital del duo formato dalla violista Margherita Di Giovanni e dal pianista Matteo Fossi, due interpreti di riferimento della musica da camera italiana.

Il programma proporrà un percorso attraverso oltre un secolo di musica, con pagine di Carl Reinecke, Nino Rota, Rebecca Clarke e Astor Piazzolla, unendo eleganza romantica, ricerca novecentesca e contaminazioni contemporanee.

Ad aprire la serata saranno i “Drei Phantasiestücke” op. 43 di Carl Reinecke, caratterizzati da un raffinato dialogo tra viola e pianoforte. Seguirà l’“Intermezzo” di Nino Rota, pagina di grande fascino in cui la tradizione melodica italiana incontra una scrittura cameristica intensa.

Il momento centrale del concerto sarà dedicato alla “Sonata per viola e pianoforte” di Rebecca Clarke, considerata uno dei capolavori assoluti del repertorio per viola del Novecento, mentre il finale sarà affidato a “Le Grand Tango” di Astor Piazzolla, opera in cui il ritmo e la sensualità del tango argentino incontrano la forma della musica colta.

Due grandi interpreti della musica da camera italiana

Matteo Fossi, fiorentino, è tra i pianisti italiani più apprezzati della sua generazione. Formatosi alla Scuola di Musica di Fiesole e perfezionatosi con maestri come Maria Tipo, Pietro De Maria e Maurizio Pollini, svolge da oltre venticinque anni un’intensa attività concertistica internazionale.

Fondatore del Quartetto Klimt, Fossi si è esibito in importanti teatri e festival in Europa, America e Asia, affiancando alla carriera artistica anche l’attività didattica e organizzativa. Attualmente insegna al Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena ed è co-direttore artistico dell’associazione Suoni Riflessi di Firenze.

Margherita Di Giovanni ha iniziato il suo percorso come violinista per poi affermarsi come violista. Dopo la formazione nei Conservatori di Pesaro, Milano e L’Aquila, ha sviluppato una carriera cameristica di rilievo internazionale.

Fondatrice del Quartetto Guadagnini, premiato con il Premio Farulli della Critica Musicale Italiana, dal 2024 è violista del Quartetto Klimt e prima viola del Colibrì Ensemble di Pescara. È inoltre docente di musica da camera al Conservatorio di Siena.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica “Mauro Giuliani”, presieduti da Francesco Caporale, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Barletta e di sponsor privati.

Info: 347.6194215 – barlettapianofestival.it.