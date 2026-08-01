Bronzetti vola in semifinale al WTA 125 di Targu Mures: battuta Sorribes Tormo dopo una sfida combattuta

FRANCESCO LOIACONO - Lucia Bronzetti conquista la semifinale del torneo WTA 125 di Targu Mures, in Romania, superando nei quarti di finale la spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-3 2-6 7-5 al termine di un match intenso e ricco di capovolgimenti di fronte.L’azzurra ha iniziato l’incontro imponendo fin da subito il proprio ritmo. Nel primo set Bronzetti ha fatto valere un servizio particolarmente efficace e preciso, mettendo in difficoltà la spagnola e chiudendo la frazione sul 6-3.Nel secondo parziale è arrivata la reazione di Sorribes Tormo, che ha cambiato tattica affidandosi con successo ai pallonetti e alle variazioni di gioco, riuscendo a spezzare il ritmo dell’italiana e pareggiando i conti grazie al 6-2.Il terzo e decisivo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio fino al 5-5. Nel momento cruciale della sfida, Bronzetti ha alzato il livello del proprio tennis, trovando profondità con il rovescio e accelerazioni efficaci da fondo campo che le hanno permesso di conquistare gli ultimi due game e chiudere l’incontro sul 7-5, centrando così l’accesso alla semifinale.Negli altri quarti di finale, la spagnola Kaitlin Quevedo ha superato la francese Carole Monnet per 7-6 6-3, la britannica Francesca Jones ha dominato la francese Alice Ramè con un netto 6-1 6-2, mentre la ceca Laura Samson ha avuto la meglio sulla serba Mia Ristic con il punteggio di 7-6 4-6 6-2.Buone notizie anche nel torneo di doppio. La coppia formata dalla croata Lucija Ciric Bagaric e dall’italiana Angelica Moratelli ha conquistato la semifinale grazie al successo per 7-5 6-4 sulla svedese Caijsa Hennemann e sulla russa Sofya Lansere.