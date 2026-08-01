Lecce, Konan N’Dri pronto per la sua seconda stagione in Serie A: obiettivo salvezza

FRANCESCO LOIACONO - Per Konan N’Dri è tempo di una nuova sfida con la maglia del Lecce. Il centrocampista ivoriano si appresta infatti ad affrontare il suo secondo campionato consecutivo di Serie A, con l’obiettivo di confermarsi protagonista nella formazione giallorossa.Nella scorsa stagione, conclusasi il 24 maggio, N’Dri ha collezionato 27 presenze in Serie A, offrendo il proprio contributo alla squadra salentina nel massimo campionato italiano.Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze con l’OH Leuven, il KAS Eupen e l’Aspire FA, costruendo un percorso di crescita che lo ha portato fino al calcio italiano. A livello internazionale ha inoltre collezionato due presenze da titolare con la nazionale della Costa d’Avorio.Il contratto che lega N’Dri al Lecce è in scadenza il 30 giugno 2027, a conferma della fiducia che il club ripone nel centrocampista.Il ritorno in campo con i giallorossi è previsto per lunedì 17 agosto alle 21.15, quando il Lecce affronterà il Palermo allo stadio “Renzo Barbera” nei trentaduesimi di Coppa Italia. L’esordio in Serie A arriverà invece domenica 23 agosto alle 18.30 allo stadio “Pier Luigi Penzo”, dove i salentini sfideranno il Venezia.Anche nella stagione 2026-2027 il principale obiettivo del Lecce sarà la permanenza in Serie A. Per raggiungere la salvezza sarà fondamentale il contributo di giocatori come Konan N’Dri, chiamati a garantire continuità di rendimento e qualità nel corso dell’intero campionato.