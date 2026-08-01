Trani e Bisceglie, stretta dei Carabinieri contro lo spaccio: tre arresti e sequestro di droga, trovato anche il “wax”

TRANI - BISCEGLIE - Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani. Nel corso di due distinti interventi eseguiti a Trani e Bisceglie, i militari hanno arrestato in flagranza tre persone, accusate a vario titolo di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.Le operazioni, predisposte nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio anche a seguito di segnalazioni relative al consumo di droga tra i giovani, hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti, tra cui anche il cosiddetto “wax”, un derivato ad alta concentrazione di cannabis.Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani. Per tutti gli indagati è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.Il primo arresto a TraniIl primo intervento è stato effettuato a Trani, nei pressi di via Andria. Al termine di un servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri hanno sorpreso un 43enne tranese mentre cedeva un involucro bianco a un giovane in cambio di denaro.La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire 14 dosi di cocaina e banconote di diverso taglio ritenute provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani quale assuntore di sostanze stupefacenti.Due arresti nel centro storico di BisceglieIl secondo intervento è avvenuto nel centro storico di Bisceglie, dove i militari hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 27 e 19 anni, entrambi residenti in città.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero nascosto la droga all’interno di cassette del gas e cassette postali, utilizzandole come nascondigli per la successiva cessione agli acquirenti.Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati complessivamente 232,5 grammi di hashish suddivisi in 77 dosi, 9,5 grammi di cocaina suddivisi in 22 dosi, 280 grammi di marijuana suddivisi in 107 dosi, 50,5 grammi di sostanza del tipo “wax” suddivisi in 26 dosi e 240 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.Come previsto dalla normativa vigente, si ricorda che gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.