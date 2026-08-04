Due furgoni in fiamme nel Barese: paura tra Acquaviva e Altamura, nessun ferito

BARI – Due incendi di furgoni hanno impegnato nelle ultime ore le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari. In entrambi i casi non si registrano feriti, ma gli episodi hanno richiesto interventi tempestivi per mettere in sicurezza le aree interessate e contenere i roghi.

Il primo intervento è avvenuto lungo la strada provinciale 76, nel tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari. Un conducente, alla guida di un mezzo commerciale diretto a effettuare un carico di merce e appena rifornito di gasolio, ha notato del fumo provenire dal vano motore.

L’uomo è riuscito ad accostare il veicolo e ad allertare i soccorsi, ma in pochi istanti le fiamme hanno avvolto completamente la cabina del furgone. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, l’intero mezzo era ormai coinvolto nell’incendio.

La prima squadra intervenuta è stata supportata da un’autobotte, consentendo di spegnere rapidamente il rogo e soprattutto di evitare che le fiamme si propagassero al vicino uliveto. Soltanto quattro alberi sono stati parzialmente interessati dal calore, mentre la restante vegetazione è stata salvaguardata. Conclusa l’opera di spegnimento, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

Il secondo episodio si è verificato nella notte ad Altamura, intorno alle 2, quando un altro furgone ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

Durante l’incendio, le fiamme hanno coinvolto l’impianto elettrico del mezzo provocando un corto circuito che ha generato una situazione insolita: il furgone, privo di conducente, ha iniziato a muoversi autonomamente mentre era completamente avvolto dal fuoco.

La corsa del veicolo si è fermata pochi metri più avanti, dopo l’impatto contro un’auto parcheggiata. Il mezzo in sosta è stato a sua volta raggiunto dalle fiamme.

Anche ad Altamura l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere rapidamente l’incendio e di mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nei due episodi. Le cause di entrambi gli incendi sono ora al vaglio degli accertamenti.