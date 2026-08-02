È morto Alberto Tedesco, il cordoglio del Consiglio regionale della Puglia: “Figura di primo piano della storia politica pugliese”

– Soltanto un male incurabile avrebbe potuto fermare, scomparso questa mattina all’età diin un hospice del Barese. L’ex assessore regionale alla Sanità e senatore della Repubblica combatteva da mesi contro un tumore che, con grande consapevolezza, sapeva non gli avrebbe lasciato scampo.

Lo scorso Natale aveva affidato ai suoi amici più stretti una lettera di commiato, un vero e proprio testamento laico con cui salutava il suo mondo e le persone che avevano condiviso con lui un lungo percorso umano e politico: quello del socialismo.

Figura storica della politica pugliese, Tedesco ha attraversato decenni di vita istituzionale, iniziando il proprio impegno nelle fila del Partito Socialista Italiano e ricoprendo successivamente ruoli di primo piano nelle istituzioni regionali e nazionali.

Eletto per quattro mandati consecutivi nel Consiglio regionale della Puglia, ha ricoperto l’incarico di assessore regionale alla Sanità prima dell’esperienza parlamentare al Senato della Repubblica.

La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale pugliese. Il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli ha ricordato Tedesco come «una figura di primissimo piano della storia politica e istituzionale del territorio», sottolineandone l’impegno dedicato alla crescita della Puglia e alla costruzione del bene comune.

Con la morte di Alberto Tedesco si chiude una lunga stagione della politica pugliese, segnata dalla presenza di un protagonista che ha legato il proprio nome alla tradizione socialista e alla vita istituzionale della regione.