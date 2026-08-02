A Cursi debutta “Nöise”, il nuovo progetto di Ninfa Giannuzzi per La Notte della Taranta

– La polivocalità e il griko, due elementi fondamentali del patrimonio musicale della Grecìa Salentina, si incontrano in, il nuovo progetto diche debutterà lunedì 3 agosto innell’ambito delde La Notte della Taranta. A chiudere la serata sarà il concerto degli

Ideato appositamente per il Festival Itinerante, Nöise, che in lingua grika significa “ho capito”, nasce dall’incontro artistico tra Ninfa Giannuzzi, Emanuele Licci, Giuseppe Spedicato e Federico Laganà. Un progetto che intreccia il patrimonio musicale della Grecìa Salentina con suggestioni provenienti da altre culture sonore del Mediterraneo.

Le voci che compongono lo spettacolo si incontrano in un percorso musicale fatto di armonie e contaminazioni, insieme alle sonorità di Ainda Palma Marullo e Angela Bene, dando vita a un canto capace di unire tradizione, ricerca e contemporaneità.

Cantante, autrice e ricercatrice, Ninfa Giannuzzi da anni porta avanti un’intensa attività di studio e valorizzazione del canto tradizionale salentino, collaborando con artisti italiani e internazionali e promuovendo il dialogo tra la cultura musicale del Salento e quella di altre aree del Mediterraneo.

Sul palco saliranno poi gli Alla Bua, tra le formazioni che più hanno contribuito alla diffusione della musica popolare salentina. Nati dall’esperienza delle ronde della storica Festa di San Rocco di Torrepaduli, negli anni hanno sviluppato un linguaggio musicale capace di unire il repertorio tradizionale con influenze che spaziano dalla musica classica al jazz, dal rock alla world music, mantenendo al centro l’energia della pizzica.

Come in ogni appuntamento del Festival, l’apertura della serata sarà affidata alla Scuola di danza della Fondazione La Notte della Taranta, che dalle 20.30 coinvolgerà il pubblico in un percorso partecipativo alla scoperta della pizzica pizzica, attraverso il dialogo tra danzatori e ronda, il cerchio collettivo dove la danza diventa esperienza condivisa.

“Le vie del Mediterraneo” è il tema conduttore del Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta, che fino al 19 agosto attraverserà venti Comuni del Salento con un programma coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola.

Un percorso artistico tra elettronica, polivocalità, nuove generazioni, voci storiche e protagonisti provenienti da diverse aree del Sud Italia e del Mediterraneo, che accompagnerà il pubblico verso il grande appuntamento finale del Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti.