Incidente sulla Statale 89 Garganica a Monte Sant’Angelo: un morto e due feriti

MONTE SANT’ANGELO – Tragico incidente questa mattina lungo la strada statale 89 Garganica, nel territorio di Monte Sant’Angelo, in località Macchia, in provincia di Foggia. Il bilancio è di una persona deceduta e due feriti.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone con a bordo tre persone è uscito di strada per cause ancora da accertare. Nell’impatto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, le squadre Anas e le forze dell’ordine per prestare assistenza e mettere in sicurezza il tratto interessato.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari è stato istituito il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato il mezzo fuori carreggiata.