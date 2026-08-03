Lecce, torna il Pizza Village Music Festival: sei serate tra pizza, musica e tradizione in Piazza Mazzini

LECCE – Piazza Mazzini si prepara a trasformarsi ancora una volta nel cuore del gusto e dell’intrattenimento estivo salentino. Da mercoledì 5 a lunedì 10 agosto torna il Pizza Village Music Festival, giunto alla sua dodicesima edizione, con sei serate dedicate alla pizza artigianale, alla musica e alla convivialità.

Organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, il festival proporrà un vero e proprio laboratorio gastronomico a cielo aperto, con 10 forni a legna e 40 maestri pizzaioli impegnati ogni sera nella preparazione delle pizze davanti al pubblico.

Protagonista sarà il gemellaggio tra la tradizione salentina e quella campana, attraverso due grandi classici della pizza italiana: margherita e marinara. Due scuole a confronto, con tecniche diverse di impasto, lavorazione e cottura: dalla cottura rapida della pizza napoletana alla preparazione più lenta tipica della tradizione salentina.

A guidare la parte gastronomica saranno i Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce, coordinati da Angelo D’Amico di Spiriti Gourmet e Marco Paladini, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi.

Non mancheranno le attenzioni dedicate alle diverse esigenze alimentari: sarà presente un’area interamente riservata alla pizza senza glutine, con birra gluten free e pizze realizzate anche con mozzarella senza lattosio.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche il corner Aperol Spritz, dove sarà possibile accompagnare la pizza con uno dei cocktail più apprezzati dell’estate italiana.

Grande spazio anche alla tradizione dolciaria salentina. Il festival ospiterà infatti il pasticciotto, preparato e sfornato caldo direttamente sul posto grazie all’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce e alla partecipazione di Danny Pasticceria.

Musica e spettacoli ogni sera

Accanto ai sapori ci sarà spazio per l’intrattenimento musicale con dj set e concerti dal vivo.

Il programma prevede Odi et amo con Carla Petrachi e Andrea Luperto, Accasaccio, Barby Dj, Havana Trio, Testarde – Katia & Shary e Giampaolo Catalano Band, protagonisti delle sei serate in Piazza Mazzini.

«Anche quest’anno torniamo con un appuntamento che ormai fa parte del Dna dell’estate salentina – spiega l’organizzatore Carmine Notaro –. La pizza resta un linguaggio universale capace di unire persone, tradizioni e territori diversi. Il gemellaggio tra la scuola salentina e quella campana rappresenta il cuore della manifestazione, insieme alla valorizzazione delle eccellenze del territorio come il pasticciotto».

Il Pizza Village Music Festival sarà aperto ogni sera dalle ore 19 con ingresso libero. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare le pagine social ufficiali dell’evento o contattare il numero 0832 457864.