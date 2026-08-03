Brindisi, sbarcati 14 migranti soccorsi dalla Ocean Viking: tra loro una donna incinta e due minori

BRINDISI – Sono arrivati questa mattina sulla banchina di Sant’Apollinare del porto di Brindisi i 14 migranti soccorsi dalla nave Ocean Viking dell’organizzazione SOS Mediterranee.

Il gruppo, composto da persone provenienti dai Paesi del Corno d’Africa, ha affrontato un viaggio durato complessivamente quattro giorni: due trascorsi a bordo di un barchino di fortuna e altri due sulla nave umanitaria, dopo l’intervento di soccorso che ha consentito di mettere tutti in salvo.

Tra le persone sbarcate ci sono una donna incinta, due minori e una famiglia con una bambina di appena 7 anni. Secondo le prime informazioni, tutti i migranti sono in buone condizioni di salute.

Dopo lo sbarco sono scattate le procedure di identificazione e di prima assistenza previste dalle autorità competenti. Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento degli enti preposti, con il supporto dei servizi sanitari e delle strutture coinvolte nella gestione dell’accoglienza.