Mesagne, bambina di 6 anni cade dal secondo piano: ricoverata in codice rosso a Brindisi

MESAGNE - Tragedia sfiorata a, in provincia di Brindisi, dove una bambina di 6 anni è precipitata dal secondo piano di un’abitazione, da un’altezza di circa

L’incidente è avvenuto nella casa in cui vivono i nonni della piccola. Immediati i soccorsi: la bambina è stata trasportata all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è ricoverata in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze della caduta.

Le indagini sono in corso per stabilire come sia potuto verificarsi l’incidente.