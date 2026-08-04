Miss Italia, Bisceglie ospita la selezione Miluna e la finale regionale di Miss Sport Givova

BISCEGLIE - Sarà Bisceglie la cornice della prossima tappa pugliese di. Mercoledì 12 agosto, il suggestivo scenario del, affacciato sul mare, ospiterà due appuntamenti dedicati al concorso di bellezza organizzato da Patrizia Mirigliani.

Alle ore 18 si terrà la selezione Miluna, mentre alle 20.30 andrà in scena la finale regionale di Miss Sport Givova Puglia, durante la quale sarà eletta la nuova rappresentante della fascia dedicata allo sport e ai valori di determinazione, impegno e benessere.

L’organizzazione dei due eventi è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Bisceglie.

A condurre la serata sarà Christian Binetti, attore e presentatore già volto della trasmissione dedicata al concorso in onda su Antenna Sud. Ad accompagnare il pubblico ci sarà la voce della cantante Elena Cappiello, pronta ad animare la serata con la sua musica.

Grande attenzione anche al look delle concorrenti: l’hair style sarà curato dai saloni Framesi, multinazionale italiana specializzata nell’hairbeauty professionale.

La manifestazione sarà inoltre sostenuta da diverse realtà del territorio: Corgom Retreading & Recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Atelier Miss and Lady by Giulio Lovero e Pedone Ferramenta.

Un appuntamento che unisce spettacolo, moda e valorizzazione del territorio, portando ancora una volta i riflettori di Miss Italia in una delle location più suggestive della costa pugliese.