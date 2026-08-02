Morte Alberto Tedesco, il cordoglio della politica pugliese: da Capone a Leccese, fino a Pd e M5S

Continuano ad arrivare i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Alberto Tedesco, ex assessore regionale alla Sanità ed ex senatore, morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. Numerosi gli esponenti delle istituzioni e della politica pugliese che hanno voluto ricordarne il lungo impegno pubblico.

La vicepresidente nazionale del Pd e presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha definito Tedesco "protagonista di una lunga stagione della vita politica e istituzionale della Puglia".

"Socialista per cultura e formazione – ha dichiarato – ha continuato fino all'ultimo a mettere la sua esperienza a disposizione del centrosinistra pugliese. Ha vissuto la politica come partecipazione, confronto e ricerca di soluzioni, con una passione che non è mai venuta meno, lasciando il ricordo della sua capacità di interpretare i cambiamenti della società anticipandone le dinamiche". Capone ha inoltre ricordato la coincidenza della data della sua scomparsa con il decimo anniversario della morte di Guglielmo Minervini, sottolineando come rappresenti "un invito a custodire il ricordo di uomini che hanno dedicato la propria vita alle istituzioni e alla crescita della comunità pugliese".

Anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale e della città.

"Con la scomparsa di Alberto Tedesco – ha affermato – Bari e la Puglia perdono un protagonista di lunghe stagioni della vita politica e istituzionale del nostro territorio. Barese, socialista per formazione e convinzione, ha animato per oltre quarant'anni il dibattito pubblico, dal primo mandato in Consiglio regionale nel 1985 fino agli incarichi di assessore regionale alla Sanità e senatore della Repubblica. Anche durante la malattia non ha mai fatto mancare il suo contributo al confronto politico". Il primo cittadino ha quindi rivolto il proprio pensiero ai figli Cristina e Carlo, al fratello Marcello e a tutti i familiari.

Un ricordo condiviso anche dal Partito Democratico pugliese. Il segretario regionale Domenico De Santis e il capogruppo in Consiglio regionale Stefano Minerva hanno sottolineato come con Tedesco "se ne vada un pezzo importante della politica pugliese e della storia socialista del Paese".

"È stato protagonista autentico della politica regionale – hanno dichiarato – dedicando un'intera vita alle istituzioni e al servizio della Puglia. Ha rappresentato un punto di riferimento dell'area socialista e riformista, senza mai perdere il legame con il territorio e mostrando una rara capacità di valorizzare il talento dei giovani impegnati in politica".

Cordoglio anche dal Movimento 5 Stelle della provincia di Bari. Il coordinatore territoriale Raimondo Innamorato ha espresso "il più sincero cordoglio per la scomparsa dell'ex senatore Alberto Tedesco, protagonista per decenni della vita politica pugliese e figura di riferimento del socialismo nella nostra regione", rivolgendo la vicinanza del Movimento ai familiari e alla comunità socialista pugliese.

Il presidente della Regione Antonio Decaro esprime il suo più sincero cordoglio per la scomparsa del senatore Alberto Tedesco: “Alberto Tedesco è stato un protagonista della vita politica e istituzionale della nostra regione. Più volte consigliere regionale, assessore ed esponente pugliese nel Senato della Repubblica, ha speso gran parte del suo impegno nell’amministrazione pubblica, nel solco delle idee e dei valori socialisti.

Alberto è stato un compagno, un uomo generoso, un politico capace di leggere la società e i tempi con grande intelligenza. A Cristina, Carlo e a tutta la famiglia giunga il mio più sincero abbraccio, onorato di aver potuto salutare, con affetto, Alberto nelle ultime settimane”.